Ali Turan kimdir, kaç yaşında?

Ali Turan, defans mevkîinde forma giyen Konyaspor'lu Türk futbolcu Ali Turan, 6 Eylül 1983 yılında doğdu. Futbol kariyeri bir Kayseri kasabası olan Ağırnas'ın spor kulübü Ağırnas Şimşekspor'da başladı. 2000 yılında kadrosuna dahil olduğu Kayserispor ile 2002 yılında profesyonel sözleşme imzaladı.

2004-2005 ve 2005-2006 yıllarında Kayserispor formasını 33 maçta giydi. Ancak 2006 yılında dizinden bir sakatlık geçirmiştir. Bir süre formasından uzak kalmıştır. Sakatlığının ardından 2006-2007 sezonu ara transfer döneminde Kayseri Erciyesspor'a kiralık olarak gönderilmiştir. Kayseri Erciyesspor'un savunma gücünü bir hayli artıttırdı. Kayseri Erciyesspor'un Türkiye Kupası'nda final oynamasında büyük pay sahibi olan Ali Turan, sezon sonunda Kayserispor'a döndü. Türkiye ümit millî futbol takımıyla 13 maçta görev alan Ali Turan, Kayserispor takımında ise 2007-2008 yılı sezonundan bugüne kadar toplam 117 maçta görev yaptı.



Takım kaptanlığını da yaptığı Kayserispor'da sezona iyi bir giriş yapmış olan Ali Turan'a, Türkiye 2009-10 Süper Lig sezonunun devre arasında kulüp yönetimi sözleşmesini uzatmasını önerdi. Sözleşmesi 31 Mayıs 2010 tarihinde bitecek iken , kulüp yönetimi tarafından kendisine sunulan bu yeni sözleşmeye imza atmayı kabul etmediği için kaptanlığı elinden alınıp kadro dışı bırakıldı. Kendisi, kadro dışı bırakılma olayıyla ilgili olarak kamuoyuna yaptığı açıklamada, Galatasaray'da oynamak istediğini ve sezon sonunda da oynayacağını beyan etti. 21 Mart 2010 tarihi itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ( UÇK), 3 aydır tek başına idman yaptığını ve 9 maç başı transfer ücretini alamadığını belirterek kendilerine başvuruda bulunan Ali Turan'ı haklı bulup, Kayserispor ile olan mukavelesini feshetti.



Bir süre Galatasaray bünyesinde top koşturan Ali Turan, 2010-2011 ara transfer döneminde Antalyaspor'a transfer oldu. Turan, Gaziantepspor'lu Dany Nounkeu'nün Galatasaray'a transfer olmasının ardından Gaziantepspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2013 yılında Konyaspor'a transfer olan Ali Turan başarılı performans sergileyerek kadronun vazgeçilmesi oldu. Konyaspor'la 1. Lig'te Play-off şampiyonluğu yaşamıştır yeni sezonda ise TSYD Ankara kupasını alma başarısı gösterdi.