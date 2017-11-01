Haberler>Kelebek Magazin>Magazin Haberleri>Ali Turan kimdir, kaç yaşında?

Ali Turan kimdir, kaç yaşında?

Futbolcu Ali Turan, hakkındaki iddialar nedeniyle gündeme geldi. 2015 yılında evliliğini noktalayan Ali Turan’ın yaşı, eğitimi ve kariyeri konular merak konusu oldu. Peki, hakkındaki iddiaları yalanlayan ve tazminat davası açacağını söyleyen Ali Turan kimdir, kaç yaşında?

Hürriyet Haber
01.11.2017 - 13:18 | Son Güncelleme :

Ali Turan, defans mevkîinde forma giyen Konyaspor'lu Türk futbolcu Ali Turan, 6 Eylül 1983 yılında doğdu. Futbol kariyeri bir Kayseri kasabası olan Ağırnas'ın spor kulübü Ağırnas Şimşekspor'da başladı. 2000 yılında kadrosuna dahil olduğu Kayserispor ile 2002 yılında profesyonel sözleşme imzaladı.
2004-2005 ve 2005-2006 yıllarında Kayserispor formasını 33 maçta giydi. Ancak 2006 yılında dizinden bir sakatlık geçirmiştir. Bir süre formasından uzak kalmıştır. Sakatlığının ardından 2006-2007 sezonu ara transfer döneminde Kayseri Erciyesspor'a kiralık olarak gönderilmiştir. Kayseri Erciyesspor'un savunma gücünü bir hayli artıttırdı. Kayseri Erciyesspor'un Türkiye Kupası'nda final oynamasında büyük pay sahibi olan Ali Turan, sezon sonunda Kayserispor'a döndü. Türkiye ümit millî futbol takımıyla 13 maçta görev alan Ali Turan, Kayserispor takımında ise 2007-2008 yılı sezonundan bugüne kadar toplam 117 maçta görev yaptı.


Takım kaptanlığını da yaptığı Kayserispor'da sezona iyi bir giriş yapmış olan Ali Turan'a, Türkiye 2009-10 Süper Lig sezonunun devre arasında kulüp yönetimi sözleşmesini uzatmasını önerdi. Sözleşmesi 31 Mayıs 2010 tarihinde bitecek iken , kulüp yönetimi tarafından kendisine sunulan bu yeni sözleşmeye imza atmayı kabul etmediği için kaptanlığı elinden alınıp kadro dışı bırakıldı. Kendisi, kadro dışı bırakılma olayıyla ilgili olarak kamuoyuna yaptığı açıklamada, Galatasaray'da oynamak istediğini ve sezon sonunda da oynayacağını beyan etti. 21 Mart 2010 tarihi itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ( UÇK), 3 aydır tek başına idman yaptığını ve 9 maç başı transfer ücretini alamadığını belirterek kendilerine başvuruda bulunan Ali Turan'ı haklı bulup, Kayserispor ile olan mukavelesini feshetti.

Bir süre Galatasaray bünyesinde top koşturan Ali Turan, 2010-2011 ara transfer döneminde Antalyaspor'a transfer oldu. Turan, Gaziantepspor'lu Dany Nounkeu'nün Galatasaray'a transfer olmasının ardından Gaziantepspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2013 yılında Konyaspor'a transfer olan Ali Turan başarılı performans sergileyerek kadronun vazgeçilmesi oldu. Konyaspor'la 1. Lig'te Play-off şampiyonluğu yaşamıştır yeni sezonda ise TSYD Ankara kupasını alma başarısı gösterdi.

Etiketler: Ali Turan kimdir , Ali Turan kaç yaşında
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri