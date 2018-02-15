Ali Sabancı'ya büyük ödül

Beyoğlu’ndaki Fransız Sarayı’nda düzenlenen tören Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ve İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ev sahipliğinde yapıldı.

Fotoğraflar: Levent KULU

Törende konuşan Fries, “Bu akşam Fransa ve Türkiye arasındaki o çok değerli ilişkilerin hizmetinde yaptığınız özverili çalışma ve katkılarınıza minnettarlığımızı ifade etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Zira Fransa Cumhuriyeti, Napoleon Bonaparte tarafından ihdas edilen ve Fransa’nın en eski ve saygın nişanı olan Legion d’Honneur nişanı ile size taltif ederek, liyakatlarınızı onurlandırmak istemiştir” dedi.

Törende Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç sohbet etti. Davetliler arasında Koç Holding

Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç da yer aldı.

Ali Sabancı’nın eğitim, iş ve aile yaşantısından bahseden Fries, “ABD’deki eğitiminizin ardından Sabancı Grubu’na ait Akbank’ta ilk tecrübelerinizi edindiniz. 2001 yılında itibaren de, holdingin strateji bölümünü yönettiniz. Dönem, Fransa ile projelerin giderek gelişip arttığı dönemdi” dedi. Fries, Ali Sabancı’nın risk almayı sevmesi ve girişimcilik yönünün kuvvetli olması nedeniyle aile holdinginden ayrıldığını belirterek, “Henüz 34 yaşındayken babanız tarafından kurulup halen yönetilen ESAS grubuna geçtiniz” diye konuştu.

Ali Sabancı, “Chevalier dans I’Ordre National de la Légion d’Honneur” nişanını Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries’dan aldı.

ORTAKLIKLAR PEKİŞSİN

ESAS Holding’in Fransa’ya başta eczacılık ve deniz taşımacılığı alanlarında yaptığı ve yapacağı çok sayıda yatırıma yardımcı olmakta kararlı olduklarını vurgulayan Fries, “Bununla birlikte, daha birçok başka bağlantılara ve size benzeyen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öncülüğünde Fransa ve Türk-Fransız ilişkilerinde yaratılan yeni dinamikte, sadece açılıp gelişmeyi bekleyen gruplarla, projelere sahipsiniz. Cumhurbaşkanımızın Davos’ta Fransa’nın geri döndüğünü ilan ettiği şu sıralarda, sizin gibi bir holdingin ülkemdeki varlığını daha da sağlamlaştırmasını ve böylece Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ortaklıkları pekiştirmesini temenni ediyorum” dedi.

FRANSA İLE ÇOK SIKI İLİŞKİ

Fries konuşmasının sonunda, “Sevgili Ali, çok güzel kişisel hayat yolculuğunuzun yâd edilmesi münasebetiyle, hem Türkiye’ye bu kadar önemli katkıları olan ve olmaya devam eden hem de Fransa ile daima özel ve çok sıkı ilişki içinde olan aileye duyduğumuz minnettarlığı bir kez daha vurgulamaktan mutluluk duyuyoruz. Çok az aile, fertleri arasında 3 kişinin Legion d’Honneur sahibi olmasından dolayı övünebilir. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine yaptığınız mümtaz katkılardan dolayı bu akşam size Fransa Cumhuriyeti’nin minnettarlığını ve şükranlarını ifade etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Ali Sabancı, Cumhurbaşkanı adına, sizi Legion d’Honneur şövalyelik nişanıyla taltif ediyoruz” diye konuştu. Fries konuşmasının ardından nişanı Ali Sabancı’ya takdim etti.

1802’DEN BU YANA VERİLİYOR

Légion d’Honneur, Napoléon Bonaparte tarafından, 19 Mayıs 1802’de imzalanan bir kararnameyle ihdas edilerek, üstün başarılarda bulunanları ödüllendirmek üzere verilmeye başlanan bir madalya.

AİLEDE 3. NİŞAN

Ali Sabancı da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bizim ailede üçüncü Legion d’Honneur Chevalier. Biz tabii burada huzur içinde sevinçli bir tören icra ediyoruz. Bunu yapabilmemiz için bizim adımıza sınır ötesinde savaşan askerlerimiz var. Şehitlerimiz var Allah rahmet eylesin. Yaralılarımız var, acil şifalar dileriz. Bu nişan geleneksel olarak bir kişiye veriliyor. Bu bir kuruma verilseydi kesin Pegasus alırdı. Ne yaptı bu Pegasus diye bakarsak, şunun şurasında daha henüz 10 yılı biraz aşmış bir dönemde ülkenin dokusuna işlemiş markalardan biri haline gelmeyi başardı. Yılda 30 milyon misafire hizmet ediyor. Yani Türkiye’de uçağa binen her 3 kişiden biri bu havayolunu kullanıyor. Bu kutlamayı kimler bir arada icra ediyor? Başkalarının başarısından, başkalarının mutluluklarından haz alan, onlardan enerji alan bir grubun bir arada olabilmesi çok mühim. Hele aralarında iki tanesi var ki bana çok etki yaptı. Bir tanesi Rahmi (Koç). Onun senede birkaç defa ‘Evladım’ diye başlayan mektupları çok etki yaptı. Öbürü Hüsnü Abi (Özyeğin) direkt telefonla arayıp yeri geldiğinde kızdığı da oldu. ‘Niye böyle yapıyorsun. Öyle yapma böyle yap’ dedi ama hepsi doğruydu çok teşekkür ediyorum her ikinize.”

Sabancı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bu nişanı alanlar arasında olduğunu söyledi.

KİMLER KATILDI

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve Esas Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali Sabancı, eşi Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı ile çocukları Emrecan Sabancı ve Kaan Sabancı, Ali Sabancı’nın babası Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Sabancı, annesi Hayırlı Sabancı, ablası Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Emine Sabancı Kamışlı, eşi Erhan Kamışlı, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve eşi Sema Doğan, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, İnan Kıraç, Hüsnü Özyeğin, Ömer Sabancı, eşi Arzu Sabancı, Demet Sabancı Çetindoğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı ve eşi Mediterra Capital ortağı Ahmet Faralyalı, Doğan Online ve Hepsiburada Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis, eski bakanlardan Hüsamettin Özkan ve Namık Kemal Zeybek, Murat Özyeğin, Özcan Tahincioğlu, Sani Şener, Neşet Yalçın, Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin, Hakan Çelik, Sefer Levent, Deniz Zeyrek, Elif Dürüst, Volkan Vural, Cem Kozlu, Şule Zeybek’in yanı sıra Pegasus ve Esas Holding yöneticilerinin de aralarında bulunduğu davetliler törendeydi.