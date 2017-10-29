Ali Poyrazoğlu’nun anlatımıyla ilk kez: Hamlet operada

Tiyatronun yanı sıra sayısız kez sinemaya da uyarlanan ‘Hamlet’in Fransız kompozitör Ambroise Thomas tarafından bestelenen opera versiyonu, dünya opera sahnelerinde az oynanan eserlerden. Librettosu Michel Carre ve Jules Barbier tarafından yazılan ‘Hamlet’, Poyrazoğlu’nun seçtiği sahnelerle lirik ve dramatik boyutlarıyla, şiirsel özellikleriyle izleyicilere sunulacak.

“Daha önce Süreyya Operası’nda ‘Carmen’ ve ‘Küçük Prens’ operalarını yorumladım. Aynı eserleri konuk şef olarak Borusan Filarmoni’de yönettim. Sıra geldi Türkiye’de hiç yapılmamış ‘Hamlet’ operasına” diyen Poyrazoğlu, ‘Hamlet’in heyecan verici bir çalışma olduğunu vurguluyor: “Metin Shakespeare’inkinden yola çıkmış ama epey farklı ve çok heyecan verici bir çalışma. O gün Maria Callas’ın ve Leyla Gencer’in unutulmaz yorumlarını da dinleteceğim.”