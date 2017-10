Ali Koç'tan önemli çağrı: Bu devrim kaçmaz!

MARDİN’de doğan ve hayatındaki birçok zorluğu yenerek iyi bir eğitim sayesinde bilim insanı olan ve Nobel Ödülü alan Aziz Sancar’ın hayatı ilham verdi. Yapı Kredi Bankası, YGA (Young Guru Academy /Yüreğinden Güç Alanlar) ile birlikte ‘Anadolu’ya Bilim Göçü’ isimli projesini başlattı.

3 yılda 50 ilde ‘Sevgi Evleri’nde kalan 5 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen proje için Arçelik de bilim kiti üretmeye başlıyor. Dün Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen toplantıya Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, YGA kurucusu Sinan Yaman, YGA Genel Müdürü Asude Altıntaş ve Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Uçar katıldı. Proje kapsamında ilk adımda 8 ilde (Ankara, Adana, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Kayseri) ‘Sevgi Evleri’ndeki çocuklara ulaşılacak.

NİTELİKLİ İNSANIN ÖNEMİ

Toplantıda, “umut insanın yakıtıdır” sözüne inandığını söyleyen ve Türkiye’nin iyi yetişmiş insan gücüne yatırım yapmasının gerektiğine inandığını ifade eden Ali Koç, “İyi bir eğitim hayatı değiştiriyor. Sürdürülebilir kalkınma önemli konu. Bunu yapabilmek için hepimize sorumluluklar düşüyor. Hepimizin çorbada tuzu olması gerekiyor. Genç nesillere sahip çıkmalıyız” dedi. Tarih boyunca teknolojiyi en iyi kullananların dünyada ön sıralarda yer aldığını da hatırlatan Koç şunları söyledi: “Her dönemde teknoloji ve insan kaynağını doğru kullananlar öne çıktılar. Bundan sonra da böyle olacak. Sanayi devriminde işçilerin yerini makineler aldı. Günümüzde ise daha dramatik olan insan zekasının yerine girecek teknolojiler gelişiyor. Şu da bir gerçek ki, tarihin hiçbir döneminde teknoloji böylesine baş döndürücü bir hızda değişmedi. Bu yeni dönemde; teknoloji ve insan kaynağı gücünü doğru konumlandırabilen ülkeler ve kurumlar önemli rol oynayacaklar. Dolayısıyla, en önemli rekabet avantajı yetkinlik sahibi, nitelikli insan kaynağı olacak. Hepimizin ülkemiz için ortak hedefi dünya sahnesinde büyük ve güçlü bir ülke olabilmek. Ancak unutmayalım ki; bu hedefe ulaşabilmenin en temel koşulu teknoloji ve bilimdeki bu baş döndürücü değişime ayak uyduracak, hatta şekillendirecek nesiller yetiştirebilmektir. Bunu da eğitimle yapabiliriz.”

ÇOCUKLARIMIZ FARKLI DEĞİL

Türkiye’deki çocukların ve gençlerin dünyadaki yaşıtlarından farklı olmadığını da kaydeden Koç, “OECD’nin 2017 raporunda Türkiye’de eğitimde eşitsizlik ilkokul seviyelerinde yaşanıyor. Türkiye’de öğrenciler bilim, matematik, okuma anlamada OECD ortalamasının çok altında kalıyor. Türkiye eğitimin niteliğini yükseltmek zorunda. Bugün hangi pencereden bakarsanız bakın dördüncü sanayi devrimini kaçırma lüksümüz yok. Çocuklarımızın diğer ülkelerde yaşayanlardan hiçbir eksiği de yok. Çocuklarımızın bilimi sevmeye, anlamaya ve hayal etmeye ihtiyaçları var” dedi.

BİLİM KİTLERİNİ ARÇELİK ÜRETECEK

BİLİM kitlerini ilk adımda Uzakdoğu’dan sağladıklarını, ancak Twin adlındaki bu kitleri Arçelik’in de üretmeye başladığını söyleyen Ali Koç, “Günümüzde oyuncaklar değişiyor. Keşfetmeye, deneyerek yapmaya yönlendiren oyuncakların sayısı artıyor. Bu kit de aslında bir oyuncak. Farklı bir pazarlama mantığıyla çok iyi bir oyuncak olarak da dünyaya pazarlanabilir” dedi. Arçelik’in ürettiği bu kitlerin birinin maliyeti 80 Dolar. Arçelik ilk adımda bu kitlerden 10 bin adet üretecek” açıkmasını yaptı.

HEDEF MARKALARI GLOBALLEŞTİRMEK

ALİ Koç önceki gün de Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı şapkası ile Ford Trucks’ın 4S tesisinin Mardin’deki açılış töreninde konuştu. Koç, “Amacımız, ülke bayrağını yurtdışında daha iyi temsil etmek, daha üst ve nitelikli ürünler geliştirip Türk markalarını globalleştirebilmek” dedi. İş dünyasında bugün rekabet etmenin 20 sene öncesine kadar çok daha zorlaştığını belirten Koç, şöyle devam etti: “Koç topluluğu olarak biz de her işimizde her yatırımımızda Ar-Ge ve inovasyona büyük önem veriyoruz. Buralara odaklanıyoruz ve çok büyük önem veriyoruz.” Ali Koç, 4 yıl önce yüzde 100 yerli mühendislik gücü ile ürettikleri Ecotorq motora sahip kamyonların Çin’de üretimi için lisans anlaşmasının imzalandığını anlattı. Türk otomotiv sektöründe bir ilkin yaşandığına dikkati çeken Koç, şöyle konuştu: “Türkiye’de teknoloji ve mühendislik ihracatında milat niteliğinde olan bu anlaşma ile fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz Ecotorq motorlu kamyonlar bu senenin sonundan itibaren Çin’de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Bu ülkemizin ve ülkedeki otomotiv sektörünün büyük bir başarısıdır. Çin dünyanın en büyük kamyon pazarıdır. A’dan Z’ye Türk mühendisleri zekasıyla ortaya koyduğumuz teknoloji ve mühendisliğimizin global arenada büyük firmalarla rekabet edebilmesi bizleri memnun ediyor ve gururlandırıyor.” Avrupa pazarının, Ford Trucks’ın büyüme planlarında çok önemli bir yerde olduğunu vurgulayan Koç, “Hedefimiz ürettiğimiz her 3 araçtan birini dünyaya ihraç etmek. Dünyaya ihraç ettiğimiz araçların yüzde 50’sini de Avrupa’ya ihraç etmek. 2020 yılında toplam 50 ülkede var olmayı hedefliyoruz” dedi.