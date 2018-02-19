Ali Koç: Yine bir ilk oluyor

KOÇ Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Beko’nun Barcelona Futbol Kulübü’nün (FCB) ana sponsoru ve antrenman sponsoru olmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Barcelona sponsorluğunun markanın bilinirliğini, pazar payını ve fiyatlandırma gücünü artırdığını belirten Koç, “Son dönemde Afrika, Pakistan, Hindistan, Asya piyasası ve dünyada tutunmanın en zor olduğu Amerika piyasasında Barcelona ile yaptığımız türden anlaşmalarla ve inovatif ürünlerimizle hepimizin gurur duyacağı bir noktaya geleceğiz. Türkiye’den global bir marka olmaya en yakın Beko’dur. Çok doğru yoldayız” dedi. Beko’nun davetlisi olarak gittiğimiz Barcelona’da görüştüğümüz Ali Koç saha dışında büyük resmin daha sağlıklı, bilinir, değerli ve cazip olması için yapıcı rekabetin gerektiğini aktardı.

İNGİLTERE İLE BAŞLADIK

Yurt dışı sponsorluklarının yaklaşık 20 yıl önce İngiltere ile başladığını anlatan Koç, şu değerlendirmelerde bulundu: “Beko, bir gecede buralara gelmedi. Geçmişte yaptığımız sporla ilgili yatırımlardan çok iyi dönüşler aldık. Onları yapmasaydık, böyle büyük iş birliklerini düşünemezdik bile. Dolayısıyla bu konuda emekleri olan geçmişteki arkadaşlarımızı da şükranla anıyoruz. Gerek İspanya’daki bilinirliğimizi ve pazar payımızı gerekse de dünya çapındaki bilinirliğimizi oldukça artırdık. Yeni nesil sponsorluk anlaşması yaptık. İlk yaptığımız anlaşmada o zamana kadar Barcelona kola reklam almıyordu. İlk kola giren biz olduk. Bugün geldiğimiz nokta sahadaki formayla antrenmanın ayrı pazarlanması. Anladığım kadarıyla ana sponsor yapılan anlaşmada rakam çok büyüdüğü için formada kalmış. İlk defa idman formaları, idman sahası, idman sahasının etrafına sponsorluk yine bir ilk oluyor. Dolayısıyla bizim açımızdan şanslı bir durum. Yayıncı kuruluşun dışında CNN’de Barcelona ile ilgili bir şey gördüğünüz zaman idmandan oluyor. İnşallah attığımız imza, ileride atacağımız pek çok imzanın da bir tanesi olur” dedi.

Türkiye’de spora olan sponsorluk ilgisinin her geçen gün azaldığına işaret eden Koç, “Burada muhtelif nedenler var ama biz sporun birleştirici yanını, gerçek ruhunu ortaya çıkarttığımız zaman bence bu sorunları daha iyi çözebileceğiz. Bugün Türkiye’de bir marka ‘bir takıma sponsor olursam, öbür ikisine de olmam lazım yoksa benim markam zarar görür’ diyorsa demek ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Bindiğimiz dalı kesiyoruz” yorumunu yaptı.

İSTİHDAMDA TÜRKİYE FARKI

Koç, son istihdam verileriyle ilgili bir soru üzerine istihdamın, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada bir sorun olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Teknolojinin artısı, eksisine bakıldığında istihdama etkilerini görüyoruz. İnsan gücü ve becerisine ihtiyaç azalıyor. Bu nedenle bu insanların hangi alana kanalize edileceği de büyük önem taşıyor. Genç işsizliği İspanya’da yüzde 25 seviyelerinde. Bizdeki durum çok daha iç açıcı. Teknolojinin istihdam üzerinde oluşturduğu etkinin olumsuz bir sosyal etkisi olacağını görüyorum. Bizim ülkemizde ise istihdamda az da olsa bir artış var. Büyük resme baktığınızda çok daha iyi bir noktaya gelmemiz lazım. Bizim gibi ülkeler için çok daha zor çünkü her sene 1-1,5 milyon kişi istihdam piyasasına giriyor. Dolayısıyla bizim sürekli büyümemiz lazım ki istihdam ihtiyacı artsın bu insanlara da iş imkanı sağlansın.”

EN HIZLI BÜYÜYEN MARKAYIZ

KOÇ Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu sponsorluk projesinin nasıl bir etki oluşturacağının ayrılan kaynaktan daha önemli olduğunu ifade ederek, “Sadece Beko olarak, son 17 yıldır Avrupa’da aralıksız olarak en hızlı büyüyen markayız.” dedi. Ebiçlioğlu, Beko’nun İspanya pazarında yıllar içinde 25. sıradan 3. sıraya yükseldiğini kaydederek, “Hedefimiz ilk olmak. Bu ortaklığın amacı, global yolculuğa çıkmış bir markanın, bu yolculukta başarılı sonuçlar elde etmesine katkı sağlamasıydı. Şu ana kadarki sonuçlar bunu doğrular nitelikte.” şeklinde konuştu.

PAZAR PAYIMIZ HIZLI ARTACAK

ARÇELİK CEO’su Hakan Bulgurlu ise Barcelona gibi bir kulüpte on milyonlarca kişinin idmanları izlediğini, dolayısıyla bu sponsorluğun da çok önemli olduğunu söyledi. Barcelona’nın izleyicisinin sadece markayı görmekle yetinmediğini, iletişim içerisine girdiğini dile getiren Bulgurlu, “Bu yüzden bizim için çok kıymetli” dedi. Bulgurlu, Barcelona sponsorluğunun kulüp olarak ayrı bir yere koyulması gerektiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bizim büyüme alanlarımız sadece Avrupa değil, Asya, Yakın Asya, Pakistan, Çin ve ABD. İnanın ABD’de bile çok ciddi şekilde sevilen ve izlenen bir kulüp. Dolayısıyla bu sponsorluğun bize olan etkisi sadece Avrupa değil, bütün dünya, öyle bakmak lazım. Avrupa’ya geldiğimizde de Beko’nun Avrupa’da bir numara olma hedefi var. Barcelona sponsorluğunun son 3 yılda bize çok önemli bir marka bilinirliği getirdiğini gördük. Bu bize hem fiyatlandırma hem de değeri yüksek ürünler satabilme kabiliyeti getiriyor. Bu da bizim için çok önemli bir evrim. Bu sponsorluğun iyi çalışması için sponsorluğa ayırdığınız kaynak kadar, hatta daha fazlasını, etrafını örmeye ayırmak gerekiyor.” Son 3 yıldır evinde Beko olmayan insanların mağazaya gidip evinde Beko istediğini vurgulayan Bulgurlu, bu ortaklıkla beraber pazar payının daha hızlı artacağını umduklarını söyledi.

ABD’ye Beko markasıyla girdiklerini ve birçok pazarda Türkiye’deki bayi teşkilatını kurguladıklarını kaydeden Bulgurlu, “İspanya bu sponsorluğun çok küçük bir parçası. Sadece Çin’de İspanya’daki Barcelona hayran ve seyirci kitlesinin kat kat fazlası var. Çin’de bir mağazanın en iyi köşesinde, fiyat olarak en yukarıya konumlanmış marka Beko ve ilk gözünüze çarpacak olan Barcelona iş birliği. Bu bize farklı bir güç katıyor. Bizim hedefimiz dünya. Yüzde 20 büyüme öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

TÜKETİCİ TERCİHİ KATLANDI

ARÇELİK AŞ Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, marka bilinirliklerinin İspanya’da yüzde 34’ten yüzde 40’a geldiğini, tüketicilerin tercih etme oranının da iki katına kadar yükseldiğini bildirdi.

Uzun, pazar payı olarak da her ülkede farklı olmak üzere toplamda Avrupa’da ikinci sırada olduklarını belirtti.

Zeynep Yalım Uzun, “Araştırmalarla biliyoruz ki tüketicilerin yüzde 67’si sosyal bir misyon taşıyan markalara daha çok değer veriyorlar. Bizim de Barcelona ile iş birliğimiz biraz evriliyor diyebiliriz. Ortak bir misyona imza atmaya çalışıyoruz. O yüzden ‘Şampiyon Gibi Beslen’ kampanyası bizim için son derece önemli” ifadelerini kullandı.