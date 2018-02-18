Ali Koç: Avrupa'da en hızlı büyüyen markayız

Beko'nun, Barcelona Futbol Kulübü'nün (FCB) ana sponsoru ve antrenman sponsoru olmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koç, toplumsal fayda konusunda Beko ve Barcelona'nın benzer değerler taşıdığını belirtti.

Barcelona Kulübü Vakfı başkanın vakfın gelirlerinden bahsettiğini aktaran Koç, "Her futbolcunun kontratında gelirinin yüzde 0,5’ler mertebesinde sosyal sorumluluklara ayırması şartı var. Hatırlarsınız, bizim şirketlerde de yüzde 0,5 ila yüzde 2 arasında vergi sonrası kardan Vehbi Koç Vakfı’na hibe oluyor" diye konuştu.

Bundan önce başka ülkelerde, başka branşlarda da sponsorlukları olduğunu anlatan Koç, "Bunlar farklı. Tüm sponsorlarını el üstünde tutuyorlar. Kral gibi hissettiriyorlar." ifadesini kullandı.

"YENİ NESİL SPONSORLUK"

Koç, gerek İspanya'daki bilinirlikleri ve pazar payı gerekse de dünya çapındaki bilinirliklerinin oldukça arttığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni nesil sponsorluk anlaşması yaptık. İlk yaptığımız anlaşmada o zamana kadar Barcelona kola reklam almıyordu. İlk kola giren biz olduk. Bugün geldiğimiz noktada daha fazla görmeye başlayacağımız bir unsur; sahadaki formayla antrenmanın ayrı pazarlanması. Anladığım kadarıyla ana sponsor yapılan anlaşmada rakam çok büyüdüğü için formada kalmış. İlk defa idman formaları, idman sahası, idman sahasının etrafına sponsorluk yine bir ilk oluyor. Dolayısıyla bizim açımızdan şanslı bir durum. Yayıncı kuruluşun dışında CNN'de Barcelona ile ilgili bir şey gördüğünüz zaman idmandan oluyor. İnşallah attığımız imza, ileride atacağımız pek çok imzanın da bir tanesi olur."

Türkiye'de spora olan sponsorluk ilgisinin her geçen gün azaldığına işaret eden Koç, "Burada muhtelif nedenler var ama biz sporun birleştirici yanını, gerçek ruhunu ortaya çıkarttığımız zaman bence bu sorunları daha iyi çözebileceğiz. Bugün Türkiye'de bir marka 'bir takıma sponsor olursam, öbür ikisine de olmam lazım yoksa benim markam zarar görür' diyorsa demek ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Bindiğimiz dalı kesiyoruz." yorumunu yaptı.



"ÇOK DOĞRU YOLDAYIZ"

Ali Koç, Barcelona sponsorluğunun markanın bilinirliğini, pazar payını ve fiyatlandırma gücünü artırdığını belirterek, saha dışında büyük resmin daha sağlıklı, bilinir, değerli ve cazip olması için yapıcı rekabetin gerektiğini aktardı.

Beko olarak doğru yolda olduklarının altını çizen Koç, "Son dönemde Afrika, Pakistan, Hindistan, Asya piyasası ve dünyada tutunmanın en zor olduğu Amerika piyasasında bu gibi anlaşmalarla ve inovatif ürünlerimizle hepimizin gurur duyacağı bir noktaya geleceğiz. Bizim de bir global markamız var. Çok doğru yoldayız." şeklinde konuştu.

Yurt dışı sponsorluklarının yaklaşık 20 yıl önce İngiltere ile başladığını anlatan Koç, şunları söyledi:

"Beko, bir gecede buralara gelmedi. Geçmişte yaptığımız sporla ilgili yatırımlardan çok iyi dönüşler aldık. Onları yapmasaydık, böyle büyük iş birliklerini düşünemezdik bile. Dolayısıyla bu konuda emekleri olan geçmişteki arkadaşlarımızı da şükranla anıyoruz."

Koç Holding’in İngiltere alt liginden kulüp satın alacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını kaydeden Ali Koç, şöyle devam etti:

"Bizim öyle bir niyetimiz yok ama şu anda 2.ve 3. liglerden takımlar alıp üst liglere taşıyarak gelir elde etmek isteyen yatırımcılar olduğunu biliyorum. İsmini veremeyeceğim bir yatırımcı 3. ligden bir takım almış. 2. lige çıktığın zaman 40 milyon dolar oluyorsun. İş, yatırım olarak bakıyorlar. LaLiga’ya çıktığın zaman 80 milyon dolar oluyorsun. Biliyor musunuz; LaLiga 1 ve 2’de kulüplerin zarar etmeleri yasak. Bir sene zarar ediyorsun, ikinci sene o ettiğin zarardan daha fazla kar etmen lazım. Değilse denetleniyorsun. Onun için de sağlıklı burada lig. Barcelona’ya Rakuten sadece saha sponsorluğuna 54 milyon avro veriyor. Ondan önce Katarlılar 34 veriyordu, antrenman da dahildi. Sektörün ne kadar büyüdüğünü görmek açısından önemli."

"(İSTİHDAM) BİZDEKİ DURUM ÇOK DAHA İÇ AÇICI"

Koç, son istihdam verileriyle ilgili bir soru üzerine istihdamın, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bir sorun olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Teknolojinin artısı, eksisine bakıldığında istihdama etkilerini görüyoruz. İnsan gücü ve becerisine ihtiyaç azalıyor. Bu nedenle bu insanların hangi alana kanalize edileceği de büyük önem taşıyor. Genç işsizliği İspanya'da yüzde 25 seviyelerinde. Bizdeki durum çok daha iç açıcı. Teknolojinin istihdam üzerinde oluşturduğu etkinin olumsuz bir sosyal etkisi olacağını görüyorum. Bizim ülkemizde ise istihdamda az da olsa bir artış var. Büyük resme baktığınızda çok daha iyi bir noktaya gelmemiz lazım. Bizim gibi ülkeler için çok daha zor çünkü her sene 1-1,5 milyon kişi istihdam piyasasına giriyor. Dolayısıyla bizim sürekli büyümemiz lazım ki istihdam ihtiyacı artsın bu insanlara da iş imkanı sağlansın."



"AVRUPA'DA ARALIKSIZ OLARAK EN HIZLI BÜYÜYEN MARKAYIZ

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise projenin nasıl bir etki oluşturacağının ayrılan kaynaktan daha önemli olduğunu ifade ederek, "Sadece Beko olarak, son 17 yıldır Avrupa’da aralıksız olarak en hızlı büyüyen markayız." dedi.

Ebiçlioğlu, Beko’nun İspanya pazarında yıllar içinde 25. sıradan 3. sıraya yükseldiğini kaydederek, "Hedefimiz ilk olmak. Bu ortaklığın amacı, global yolculuğa çıkmış bir markanın, bu yolculukta başarılı sonuçlar elde etmesine katkı sağlamasıydı. Şu ana kadarki sonuçlar bunu doğrular nitelikte." şeklinde konuştu.

"ORTAKLIKLA BERABER PAZAR PAYININ DAHA HIZLI ARTACAĞINI UMUYORUZ"

Arçelik AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu ise Barcelona gibi bir kulüpte on milyonlarca kişinin idmanları izlediğini, dolayısıyla bu sponsorluğun da çok önemli olduğunu söyledi.

Barcelona'nın izleyicisinin sadece markayı görmekle yetinmediğini, iletişim içerisine girdiğini dile getiren Bulgurlu, "Bu yüzden bizim için çok kıymetli." dedi.

Bulgurlu, Barcelona sponsorluğunun kulüp olarak ayrı bir yere koyulması gerektiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim büyüme alanlarımız sadece Avrupa değil, Asya, Yakın Asya, Pakistan, Çin ve ABD. İnanın ABD'de bile çok ciddi şekilde sevilen ve izlenen bir kulüp. Dolayısıyla bu sponsorluğun bize olan etkisi sadece Avrupa değil, bütün dünya, öyle bakmak lazım. Avrupa'ya geldiğimizde de Beko'nun Avrupa'da bir numara olma hedefi var. Barcelona sponsorluğunun son 3 yılda bize çok önemli bir marka bilinirliği getirdiğini gördük. Bu bize hem fiyatlandırma hem de değeri yüksek ürünler satabilme kabiliyeti getiriyor. Bu da bizim için çok önemli bir evrim. Bu sponsorluğun iyi çalışması için sponsorluğa ayırdığınız kaynak kadar, hatta daha fazlasını, etrafını örmeye ayırmak gerekiyor."

Son 3 yıldır evinde Beko olmayan insanların mağazaya gidip evinde Beko istediğini vurgulayan Bulgurlu, bu ortaklıkla beraber pazar payının daha hızlı artacağını umduklarını söyledi.

ABD'ye Beko markasıyla girdiklerini ve birçok pazarda Türkiye'deki bayi teşkilatını kurguladıklarını kaydeden Bulgurlu, "İspanya bu sponsorluğun çok küçük bir parçası. Sadece Çin'de İspanya'daki Barcelona hayran ve seyirci kitlesinin kat kat fazlası var. Çin'de bir mağazanın en iyi köşesinde, fiyat olarak en yukarıya konumlanmış marka Beko ve ilk gözünüze çarpacak olan Barcelona iş birliği. Bu bize farklı bir güç katıyor. Bizim hedefimiz dünya. Yüzde 20 büyüme öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜKETİCİLERİN TERCİH ETME ORANI İKİ KATINA YÜKSELDİ"

Arçelik AŞ Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, marka bilinirliklerinin İspanya’da yüzde 34'ten yüzde 40'a geldiğini, tüketicilerin tercih etme oranının da iki katına kadar yükseldiğini bildirdi.

Uzun, pazar payı olarak da her ülkede farklı olmak üzere toplamda Avrupa'da ikinci sırada olduklarını belirtti.

Zeynep Yalım Uzun, "Araştırmalarla biliyoruz ki tüketicilerin yüzde 67’si sosyal bir misyon taşıyan markalara daha çok değer veriyorlar. Bizim de Barcelona ile iş birliğimiz biraz evriliyor diyebiliriz. Ortak bir misyona imza atmaya çalışıyoruz. O yüzden 'Şampiyon Gibi Beslen' kampanyası bizim için son derece önemli." ifadelerini kullandı.



