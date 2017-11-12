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    Ali İsmail'in düşleri için koşacaklar

    Ayşegül USTA / İSTANBUL
    12.11.2017 - 00:43 | Son Güncelleme:

    GEZİ Parkı eylemlerinde Eskişehir’de dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın düşlerini hayata geçirmek için ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) adına 39. Vodafone İstanbul Maratonu’nda bugün koşacak grup, son antrenmanını yaptı.

    Maçka Demokrasi Parkı’nda dün sabah buluşan müzisyen Melike Demirağ, CHP’li Sezgin Tanrıkulu, 90 yaşındaki maratoncu Safder Kartoğlu, tiyatrocu Hülya Karakaş, Korkmaz ailesi ve ALİKEV gönüllüleri ısınma hareketlerinin ardından bir süre koştu. Koşunun ardından açıklama yapan anne Emel Korkmaz, “Hayatta olsaydı eğitmen olacaktı” dediği oğlu Ali İsmail’in hayallerini gerçekleştirmek için 3 yıl önce kurdukları vakıf ile öğrencilere burs verdiklerini belirtti. Korkmaz, “Hedefimiz 100 bin öğrenciye burs vermek” dedi.

    Etiketler: ali ismail korkmaz , ali ismail korkmaz vakfı , gazetehaberleri
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