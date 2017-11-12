Ali İsmail'in düşleri için koşacaklar

Maçka Demokrasi Parkı’nda dün sabah buluşan müzisyen Melike Demirağ, CHP’li Sezgin Tanrıkulu, 90 yaşındaki maratoncu Safder Kartoğlu, tiyatrocu Hülya Karakaş, Korkmaz ailesi ve ALİKEV gönüllüleri ısınma hareketlerinin ardından bir süre koştu. Koşunun ardından açıklama yapan anne Emel Korkmaz, “Hayatta olsaydı eğitmen olacaktı” dediği oğlu Ali İsmail’in hayallerini gerçekleştirmek için 3 yıl önce kurdukları vakıf ile öğrencilere burs verdiklerini belirtti. Korkmaz, “Hedefimiz 100 bin öğrenciye burs vermek” dedi.



