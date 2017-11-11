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    Ali İsmail’in düşleri için koşacaklar

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    11.11.2017 - 14:34 | Son Güncelleme:

    Gezi Parkı protestolarına destek vermek amacıyla Eskişehir’de katıldığı yürüyüşte dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın düşlerini hayata geçirmek için ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) adına 39’uncu Vodafone İstanbul Maratonu’nda koşacak olan müzisyen-oyuncu Melike Demirağ, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 90 yaşındaki maratoncu Safder Kartoğlu, tiyatrocu Hülya Karakaş, Korkmaz ailesi ve ALİKEV gönüllüleri son antrenmanlarını Maçka Demokrasi Parkında yaptı. 110 öğrenciye burs verdiklerini belirten Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, “Hedefimiz 100 bin öğrenci vermek. İnşallah bunu da geçeceğiz” dedi.

    Sabah saatlerinde Maçka Demokrasi Parkı’nda buluşan grup ısınma hareketlerinin ardından parkta bir süre koştu. Koşunun ardından kısa bir açıklama yapan Emel Korkmaz şunları söyledi: “Hayatta olsaydı eğitmen olacaktı” dediği oğlu Ali İsmail Korkmaz’ın hayallerini gerçekleştirmek için 3 yıl önce kurdukları vakıf ile öğrencilere burs verdiklerini söyledi. Emek Korkmaz, “Hedefimiz 100 bin öğrenciye burs vermek. İnşallah bunu da geçeceğiz. Her sene maratona katılıp bu sayısı arttırmak için adımlarımızı atacağız. Ali İsmail çok hayırseverdi. Çocukları çok severdi. Hayatta olsaydı zaten eğitmen olacaktı. Gücüm yettiğince maratonlara katılacağım. Koşarken Ali İsmail'in adımlarıyla koşuyorum” dedi.

    Ali İsmail’in düşleri için koşacaklar

    ARKADAŞ ŞARKISINI SÖYLEDİ

    ALİKEV adına maratona katılacak olan müzisyen-oyuncu Melike Demirağ, “Arkadaş” isimli şarkısını Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ve babası Şahap Korkmaz ile söyledi. Demirağ, 39’uncu Vodafone İstanbul Maratonu’nda Ali İsmail’in düşleri için koşacağını söyledi.
    CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu geçen yıl da koşuya katılarak destek olduğunu, Ali İsmail Korkmaz’ın düşlerinin gerçekleşmesi için bu yıl da koşacağını ifade etti.

    “19 YAŞINDAKİ ALİ İSMAİL’İN ADIMLARI İLE KOŞUYORUM”

    Geçen sene 4 öğrenciye burs veren 90 yaşındaki maratoncu Safder Kartoğlu, “90 yaşındayım ama 19 yaşındaki Ali İsmail’in adımları ile koşuyorum. Ali İsmail için her türlü etkinliğe katılıyorum. Çocuklarımızın genç yaşta düşlerini gerçekleştirmelerini istiyorum” dedi.

    Etiketler: maraton
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