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    Hürriyet >Kelebek >Hürriyet Pazar>Ali Baba’nın çiftliğinde ne yapıldı?

    Ali Baba’nın çiftliğinde ne yapıldı?

    Mehmet İREN
    16.09.2017 - 09:31 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 09:31

    Çin’in en zengini doğum gününü nasıl kutladı? Kaptan Cousteau’nun gemisi de Türkiye ziyaretinde başına iş açılanlar kervanına katıldı, yapay zekâ afacanlığı bırakmıyor, bir vatandaşımız Iğdır’dan İstanbul’a yürüyor. Haftaya kısa kısa bir bakalım…

    Etiketler: test , gündem , haftanın olayları
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