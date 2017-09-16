Ali Baba’nın çiftliğinde ne yapıldı?

16.09.2017 - 09:31 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 09:31
Çin’in en zengini doğum gününü nasıl kutladı? Kaptan Cousteau’nun gemisi de Türkiye ziyaretinde başına iş açılanlar kervanına katıldı, yapay zekâ afacanlığı bırakmıyor, bir vatandaşımız Iğdır’dan İstanbul’a yürüyor. Haftaya kısa kısa bir bakalım…
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.