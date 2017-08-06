Algı Eke'den o iddialara yanıt

Algı Ege, bugüne kadar özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı gereksiz bulduğunu ancak bu iftiralardan sonra susmasının mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi:

Eşim ve benim hakkımda çıkan asılsız haberler, bugüne kadar özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı gereksiz ve münasebetsiz bulan sadace oyuncu kimliğiyle işini yapmaya gayret eden ben artık bir açıklama yapama mecburiyetinde bıraktı.

Ailemi ve sevdiğim/beni seven herkesi üzen bu uydurma ve kötülük sever haberleri yapan kişiler varsa eğer kendi vicdanlarına havale etmekle birlikte derhal hukuki süreç başlatacağımı buradan bildiriyorum. Bir kimseye gerçek olmayan, olumsuz bir durumu ,bir suçu , amaçlı olarak ,bilerek yüklemek iftiradır. Sevgi ve saygılarımla..."