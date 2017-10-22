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Alfa Romeo’ya Almanya’dan iki ödül

AA
22.10.2017 - 11:15 | Son Güncelleme:

Tofaş çatısı altında temsil edilen Alfa Romeo, Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden olan Autonis 2017 tarafından iki farklı kategoride ödüllendirildi.

ALMAN otomotiv dergisi Auto motor und sport’un 16 bini aşkın okuyucusunun katılımıyla belirlediği ödüllerde oyların yüzde 27’sini alan Alfa Romeo, bu sonuçla iki yıl üst üste ‘Yılın En İyi Tasarım Markası’ seçildi. Alfa Romeo’nun ilk SUV modeli olan Stelvio ise ayrıca oyların yarısından fazlasını alarak ‘Büyük SUV’ kategorisinde zirveye yerleşti. Stuttgart’taki ödül töreninde konuşan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) EMA Tasarım Direktörü Klaus Busse, şunları söyledi:

“İki yıl üst üste Almanya’daki otomobil meraklıları tarafından en iyi tasarım ödülünü almaktan ötürü gururluyuz. Alfa Romeo tarihindeki ilk SUV olan Stelvio’nun, geçen sene Giulia’nin başarısını tekrarlayarak kategorisinin en iyi aracı seçildiğini görmek, bizim için çok anlamlı. Tasarım ekibi olarak doğru yolda olduğumuzun da bir göstergesi.”
Alfa Romeo, 2016 yılında da ‘Yılın En İyi Tasarım Markası’ ödülünün sahibi olmuştu. Aynı yıl Alfa Romeo Giulia ve Alfa Romeo MiTo, kendi sınıflarında tüm rakiplerini geride bırakırken, 2010 yılında ise Alfa Romeo Giulietta, kompakt sınıfın en güzel aracı seçilmişti.

Etiketler: Autonis 2017
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