'Alfa' kuşağının dünyası çok farklı

Fütürist (gelecekçi) Ufuk Tarhan, ‘Z’ kuşağından sonra gelen alfa denilen kuşağa iyi rehberlik yapılması gerektiğini anlatarak, çocukların 140’lı yaşları görebileceğini ve robotlarla evlenebileceğini söyledi. Bilgisayar ve tabletle fazla vakit geçirilmesinin kötü ve zararlı değil aksine erken yaşta okuma yazmayı öğrenmek gibi olduğunu vurguladı.



Tarhan eğitimcilere “Öğretmenler olarak okulun ortamını yaşayın, teknolojiyi takip edin ve yeni dünyaya çok hazırlıklı olun” uyarısında bulunarak, öğretmenlere şöyle seslendi: “Öğrenme metodu olarak müfredat dünyanın hızlı değiştiği dönemde bize yetmiyor. Çünkü yolları kendimiz açıyoruz. Bundan sonra bizi diplomalar belirlemeyecek. Hem bugün hem gelecekte olmak anlamına gelen hibrit, kendi kendine öğrenme ve düşünme anlamındaki otodidaktizm ve bir konuda derinleşebilmek için ona odaklanma ve diğerlerini elemek anlamına gelen kürasyon kavramı öne çıkacak. Yeni gelecek için bunlar en önemli beceriler arasında yer alıyor.



ÇİMENE BASMAYAN ÇOCUKLAR

Dünyada bundan sonra insani değerleri öğrenmede zorlanacağız. Gelecekte doğayla iç içe olmayan, doğa mahrumiyeti çeken, örneğin çimene basmayan çocuklar yetişecek. İklim değişikliğiyle gelen solunum, cilt sorunları nedeniyle hayatımızın büyük bölümünü kapalı yerlerde geçireceğiz. Duyguların teknoloji ile yaşanacağı bir çağdayız. Alfa çocuklar duygusallığı da teknoloji ile yaşayacaklar. Bir kısmı robotlarla evlenecek.”