Aleyna'nın Amerika'daki huzur evi

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geçtiğimiz yıla damga vuran Aleyna Tilki'nin ABD'deki yaşantısına dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Dil eğitimi için 2 ay önce Los Angeles'a giden genç popçu, okuluna yürüme mesafesinde 1 oda 1 salon büyüklüğünde bir ev kiralamıştı.
HAFTALIK 10 BİN TL...
Evin küçüklüğünden şikayetçi olan Tilki, geçtiğimiz günlerde İrvine bölgesinde yeni bir ev arayışına girdi. Saklambaç'ta yer alan habere göre; North Lake isimli göl kıyısında gönlüne göre bir villa bulan güzel şarkıcı, hemen yeni evine taşındı. Haftalık kirası 2 bin 800 dolar (yaklaşık 10 bin 500 TL) olan 3 oda 1 salon villaya hayran kalan Aleyna, önceki gün yeni mahallesinden de instagram'da paylaşım yaptı.
SPORU İHMAL ETMİYOR
Okula giderken çevredeki evlerin videosunu çeken genç popçu, bu sayede de yeni yuvasının dışarıdan nasıl göründüğü hakkında da ipucu verdi. Yaklaşık 3 ay daha ABD'de kalıp İngilizce'sini ilerletmeyi planlayan Aleyna Tilki, yeni evinin bulunduğu North Lake kıyısında da her sabah yürüyüş yapıyor. Sporunu ABD'de de aksatmayan 17 yaşındaki popçu, göl kenarındaki yürüyüşlerde hem huzur bulup hem de formunu koruyor..
Aleyna, geçtiğimiz günlerde fırlatılan Falcon 9 roketini UFO sanmıştı. Şarkıcı, önceki gün de uzaylı gördüğüne dair paylaşım yaptı.
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