Aleyna Tilki: Yurtdışında bile istediğim gibi hareket edemiyorum

“Cevapsız Çınlama” şarkısıyla milyonların beğenisini kazanan Aleyna Tilki, çok fazla eleştirilere maruz kalması konusunda, “ Bana yük gibi gelen şey, tatil yapamamak. Bana çalışmak zor gelmiyor.” dedi.

Yeni şarkısı “Sen Olsan Bari”nin başarısı hakkında ise, “Şarkıyı ben seçtim. Ozan Çolakoğlu aranjesini yaptı. İlerideki hedefim dünya starı olmak ve psikoloji okumak istiyorum.” diye konuştu.

Dersi derste öğrenen biriyim

Okul hayatı konusunda da bilgi veren Aleyna Tilki; “Çok fazla ders çalışan biri değilim. Dersi derste öğrenen biriyim. Okul işlerini okulda hallediyorum. Gerekirse

teneffüste ödevi bitiriyorum, eve götürmüyorum.” diye konuştu.

Aramızda bir sürtüşme yok

Sarı Şeker Sema’nın Demet Akalın ile aralarında bir husumet olup olmadığını sorması üzerine; “Aramızda bir sürtüşme yok. Hiç tanımıyordum, görüşmemiştim. Demet Akalın’a beste göndermiştim, bestemi de aldı. Yeni albümünde bir bestemi kullanacak. Bence hit bir beste olacak.” dedi.

Yurtdışında bile istediğim gibi hareket edemiyorum.

Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da başarıya ulaşmak istediğini belirten genç sanatçı; Türkiye planlarını tamamladıktan sonra yurt dışına açılmak istediğini belirtti. “Türkü albümü yapmak istiyorum. Büyük bir proje. Yurtdışında kayıtlarını yapmak istiyoruz. Kendi bestelerimden oluşan Türkçe Pop albümü de yapmak istiyorum. Türkiye planlarımın hepsini tamamlayıp öyle dünyaya açılmak istiyorum. Yurtdışında bile istediğim gibi hareket edemiyorum. Oradaki bir Türk bile magazinci görevi görüyor. Bazen bunalıyorum o kadar.” diye konuştu.