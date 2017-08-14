Aleyna Tilki: Yalanla yapılacak olsa buyursunlar 80 milyon yapsınlar

Karasu Yaz Festivali’nin son günündeAleyna Tilki konser verdi.Tilki son günlerde çok ilgi gören ’Sen olsan bari’ve diğer şarkılarını söylediği konserde sevenlerine unutulmaz saatler geçirtti. Konsere katılanlar Aleyna Tilki’nin şarkılarınabir ağızdan eşlik etti. Aleyna Tilki video paylaşım sitesinde ’Sen olsan bari’ şarkısının 2 haftada 80 milyon kez tıklanmasının yalan olduğu iddialarını yanıtlarken, "2 hafta oldu daha ve 80 milyon görüntülenme aldık. Tabii ki bize laf söyleyenler olacaktır ama bu yalanla yapılacak olsa buyursun yapsınlar, 80 milyon yapsınlar. Buyursunlar 300 milyonluk klip olsun. Buyursunlar yapsınlar o zaman da bir ’sen olsan bari’ de dinleyelim" diye konuştu.