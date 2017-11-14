Aleyna Tilki, adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç şarkıcı, iddialı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Cevapsız Çınlama şarkısıyla müzik sektörüne adım atan Aleyna Tilki, ‘Sen Olsan Bari’ isimli klibiyle de çok tartışılmıştı. Peki Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında?

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?



Aleyna Tilki, 2014 yılında TV 8'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak adını duyurmuştu. 2000 doğumlu olan Aleyna Tilki Konya doğumludur. Annesi Trabzon Of'lu olan Tilki'nin babası ise Rus göçmenidir.



Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında Gesi Bağları'nı söyleyerek hafızalara kazınan Aleyna Tilki Cevapsız Çınlama şarkısı ile popüler olmuştur. Verdiği özel bir röportajda sesini annesinden aldığını ifade eden Aleyna Tilki çok ufak yaşlardan itibaren böyle bir yeteneğinin olduğunu ve annesinin onu hep desteklediğini belirtti. Bir televizyon programında verdiği röportajda psikoloji okumak istediğini söyleyen Aleyna Tilki Konservatuar girmek gibi bir düşüncesi olmadığını ve kişisel gelişim felsefe kitabı yazdığını ifade etmişti.