Aleyna Tilki: Can güvenliğim tehlikede olduğu için okul değiştiriyorum

Kadir Çetin'in "Neden sürekli okul değiştiriyorsun okulla ilgili bir sorun mu yaşıyorsun?" sorusu üzerine, okulu deşifre olduğu için okulun önünde fanlarının toplandığını, tehdit edildiğini, çok fazla korumayla okula gitmek istemediğinden can güvenliğinin sağlanması için okulunu değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

KIZ GRUPLARINDAN DAYAK YİYORDUM

Ünlü olmadan önce kıskanıldığını ve bu yüzden kız gruplarından dayak yediğini söyleyen Aleyna Tilki ''Ne yapacaksanız çabuk yapın diyordum kızlar bana takıyordu. Ben onlardan daha kalıplı olduğum halde onlara kıyamıyordum dayak yiyordum'' dedi.