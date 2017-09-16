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    Alexander Meydanı’ndan Arakan çağrısı

    AA
    16.09.2017 - 13:18 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 13:18

    Almanya’nın başkenti Berlin’de, Myanmar’daki Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırılar protesto edildi.

    BERLİNLİ Müslümanlar İnsiyatifi tarafından düzenlenen eylemde, Türklerin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişilik grup Alexander Meydanı’da toplandı. Myanmar yönetimine tepki gösteren eylemciler, buradan tarihi Brandenburg Kapısı’na kadar yürüdü.

    “Myanmar’daki çaresiz Müslümanlara yapılan katliamı durdurun” pankartı açan eylemciler, “Kadınlar yaşamak istiyor”, “Katliamı durdurun” ve “Rohingyalar yaşamak istiyor” sloganları atıldı.
    Göstericiler, üzerinde “Ölümleri durdurun” yazılı dövizler ve zulme uğrayan Arakanlı Müslümanların fotoğraflarının yer aldığı posterler taşıdı. Protesto yürüyüşü, Brandenburg Kapısı’nın önündeki Pariser Meydanı’nda yapılan dua ile son buldu.

    Etiketler: arakan , ALMANYA , protesto , Myanmar
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