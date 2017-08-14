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    Dev fabrika alev alev yanıyor... Çevredeki binalar boşaltıldı

    DHA
    14 Ağustos 2017 - 20:01Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 20:44

    GAZİANTEPte, Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iplik fabrikasının depo olarak kullanılan kısmında yangın çıktı. Yangının büyük olması nedeniyle bölgeye yakın yerleşim yerleri boşaltıldı.

    Organize Sanayi Bölgesi 2nci etapta bulunan Selçuk İplik Fabrikası’na ait depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Pamuk ve elyaf dolu olan depodaki yangının büyüklüğü nedeniyle bölgeye yakın olan Sam Mahallesindeki birçok ev boşaltıldı.

    28 ARAÇLA MÜDAHALE

    İtfaiyenin 28 araç ve 75 personelle müdahale ettiği yangında 4 itfaiye eri ve 3 vatandaş dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiyeciler ve vatandaşlar olay yerindeki ambulanslarla hastanelere götürüldü.

    Mahalle sakinleri ise aynı depoda son 5 yılda 2 defa yangın çıktığını belirterek, tepki gösterdi. Vatandaşların da katıldığı yangın söndürme çalışmaları devam ederken, mahalleyi kaplayan duman nedeniyle vatandaşlara maske dağıtıldı. Fabrikanın deposunuÿsaran alevleri kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki evlere yayılmaması için büyük çaba gösteriyor.

    FABRİKA SAHİBİ KAYIP İDDİASI

    İHA'nın iddiasına göre ise Fabrikanın sahiplerinden Tuncay Kara'ya ise ulaşılamıyor. Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesindeki iplik fabrikasında başlayan yangın esnasında, fabrikada olduğu belirtilen Tuncay Kara'ya ulaşılamıyor.

    Dev fabrika alev alev yanıyor... Çevredeki binalar boşaltıldı

    En son bir personelin elinden tutarak, dışarı çıkarttığını ve ardından fabrika içerisine doğru gittiği belirtilen fabrika ortaklarından Tuncay Kara'nın içeride olabileceği tahmin ediliyor.

    2 SAATTİR ULAŞILAMIYOR

    Fabrika çevresinde aranan ve telefonlarından da ulaşılmaya çalışılan Kara'nın telefonlarına cevap vermediği belirtildi. Hastanelere de sorulan Kara ile yaklaşık 2 saattir iletişim kurulamadığı öğrenildi.

    Etiketler: gaziantep , yangın , fabrika
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