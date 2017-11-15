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    Alev alev yanan aracın sürücüsü kendisini son anda dışarı attı

    Soner HASIRCIOĞLU - DHA / İSTANBUL
    15.11.2017 - 08:36 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bayrampaşa’da kuru gıda halinde sürücüsünün içinde bulunduğu panelvan kamyonet sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü, alev alev yanan araçtan son anda kendisini dışarı atarken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

    Olay; Bayrampaşa, Kocatepe Mahallesi’nde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismini vermek istemeyen 34 FA 1013 plakalı panelvan kamyonet sürücüsü, aracına mal almak için sabaha karşı kuru gıda haline geldi. Aracını park eden sürücü, motor kısmından bir anda alevler yükseldiğini görünce kendisini dışarı attı.

    Olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri bir yandan sürücünün yardımına koşarken, bir yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada alev alev yanan araçtan kurtulan sürücü aracın içindeki mallarını güvenlik görevlilerinin yardımıyla kurtardı.

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmayla yanan aracı tamamen söndürerek soğutma çalışmasına geçti.

    Olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.

    İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

    Alev alev yanan aracın sürücüsü kendisini son anda dışarı attı

    Etiketler: Kuru Gıda Hali , kamyonet yandı
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