Alev alev şenlik

İNGİLTERE’de her yıl 5 Kasım’da 17 bin nüfuslu Lewes kasabasında düzenlenen festivale bu yıl da binlerce kişi katıldı. Adanın çeşitli bölgelerinden Lewes’e gelenler, bu yıl 412’nci kez yapılan geçitte birbirinden ilginç maske ve kostümler giyen katılımcıların, birbirinden ilginç işaret fişekleri ve havai fişekli gösterilerini izledi. Lewes’e gelen çizgili kazaklı, beyaz pantolonlu ve kırmızı bereli katılımcılar, meşalelerle gece boyunca tüm kasabayı dolaştı. 2006’ta gösterime giren ve geleceğin İngiltere’sinde geçen ‘V for Vendatta’ filminde de bu olaya atıf yapılmıştı. Filmde V karakteri, Guy Fawkes maskesi takarak, 5 Kasım’da İngiltere Parlamentosu’nu havaya uçurmayı planıyordu.