ALES’de önemli değişiklikler! ALES geçerlilik süresi arttırıldı!

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) açıklamasına göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı’nda (ALES) test sayılarında azaltmaya gidildi. Dört test/bölüm sayısı ikiye indirildi, böylece sınav sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacak. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırıldı.

Yeni ALES’te belirlenen testlerin içeriğinde de yeni düzenlemeler yapıldı. ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarından oluşacak. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanıyor.

ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi hedefleniyor.

GEÇERLİLİK SÜRESİ ARTTI

Ayrıca, sınav soru sayısı azaltıldı, soru başına düşen süre artırıldı ve bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltıldı. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşuyordu, yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı test şeklinde uygulanacak. Toplamda 100 soruluk sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlendi. Bu düzenlemenin sınav stresinin azaltılmasına da katkı sağlayacağı bekleniyor.

Sınavla ilgili yapılan diğer değişiklik ise puanlamada oldu. Buna göre eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, artık eşit ağırlıklı hale getirildi. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte, ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin yüzde 50, Sözel Testinin de yüzde 50 etkili olmasına karar verildi.

ALES sonuçlarının geçerlilik süresi ise üç yıldan beş yıla çıkartıldı.

Bilgiden çok düşünme becerilerini ölçmeyi hedefledik

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yapılan değişikliklerle ilgili şunları söyledi:

“Yeni düzenlemeyle ALES’in kapsamında, uluslararası benzer sınavlarla olabildiğince bir ortaklık sağlamış olup bilgiden çok adayların sayısal ve sözel alanlara ilişkin mevcut bilgilerini kullanarak üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesi ve belirlenmesini hedefledik. Adayların aleyhine olan süre, soru sayısı, kapsam ve puanların hesaplaması, sınavın geçerlilik süresi gibi konularda iyileştirmeler yaptık. ALES’in yeniden düzenlenmesi öncesinde, uluslararası benzer sınavları inceleyerek, ilgili paydaşların ve alan uzmanlarının görüşlerini aldık. Konuya ilişkin oluşturduğumuz komisyon çeşitli alternatifleri değerlendirdi ve sonucunda bu düzenleme yapıldı.”

Önümüzdeki 2017 Ekim ayında yapılacak ALES’te, yapılan yeni düzenlemeler uygulanmaya başlanacak.