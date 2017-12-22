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    ALES ve 2017 TUS’un kitapçıkları internette

    Hürriyet Eğitim
    22.12.2017 - 17:52 | Son Güncelleme:

    2017 ALES Sonbahar Dönemi ile 2017-TUS ve 2017-STS Tıp Doktorluğu sınavlarının kitapçıkları, soruları ve aday cevapları erişime açıldı. Adaylar ÖSYM’nin www.osym.gov.tr adresinden ilgili belgelere erişebilecek.

    ÖSYM, 19 Kasım’da yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi adaylarının sınav kitapçık görüntüleri, aday cevapları ve soruların doğru cevaplarını ‘Aday İşlemleri Sistemi’ üzerinden 10 gün süreyle erişime açtı. Adaylar, ÖSYM internet adresinden T.C Kimlik Numaraları ve şifreleriyle kitapçıkları görüntüleyebilir.

    Ayrıca ÖSYM tarafından 27 Ağustos’ta gerçekleştirilen 2017-TUS Sonbahar Dönemi ve 2017-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi sınavının kitapçığı, sorular ve aday cevapları da erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan TUS duyurusunda şu ifadeler yer aldı:
    “27 Ağustos 2017 tarihinde uygulanan 2017-TUS Sonbahar Dönemi ve 2017-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi adaylarının sınav kitapçıklarının görüntüleri ve sınav kitapçıklarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları; sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinde 22 Aralık 2017 tarihinde saat 11.50’den itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

    TUS açıklandı..İki soru iptalTUS açıklandı..İki soru iptal

    ADAYLAR CEVAPLARINI GÖREBİLECEK
    Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve ‘Soru Kitapçığı Görüntüle’ ekranını seçerek sınavda kullandıkları soru kitapçığı görüntüsünü, sınav kitapçığına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede sorunun bulunduğu sayfayı, cevap seçeneklerini ve ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecekler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösteriliyor. Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.”

    ALES sonuçları açıklandıALES sonuçları açıklandı

    Etiketler: SORU CEVAP
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