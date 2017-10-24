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    ALES ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 18:21 | Son Güncelleme:

    ALES ne zaman yapılacak sorusu yüz binlerce üniversite mezunu kişi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Yüksek lisans eğitimlerini alıp akademik kariyerlerini geliştirmek isteyen vatandaşlar ÖSYM tarafından verilen sınav tarihini araştırıyorlar. Peki, ALES ne zaman yapılacak? İşte, sınav tarihi.

    ÖSYM tarafından 2017 - 2018 eğitim öğretim dönemi ALES sonbahar sınavı ne zaman olacak sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor.  Peki, ALES ne zaman yapılacak?

    ALES NE ZAMAN?

    Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre 100 soru yöneltiecek 2017 ALES Sonbahar Dönemi Sınavı 19 Kasım 2017 tarihinde saat 10.00'da yapılacak ve ALES sınavı için toplam süre 150 dakika olacak.

    Not: Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.

    ALES'TE YENİ DÖNEM

    YÖK, lisans üstü eğitime giriş ve akademik personel seçiminde kullanılan ALES’te önemli değişiklikler yaptı. Buna göre sınavdaki test ve soru sayıları azaltıldı, buna karşılık soru başına düşen süre arttırıldı. Aynı zamanda toplam sınav süresi ise kısaltıldı. ALES Eşit Ağırlık Puanı, eşit ağırlıklı hale getirildi. Sınavın geçerlilik süresi ise üç yıldan, beş yıla çıkarıldı. Sonbahar dönemi sınavı 19 Kasım’da yapılacak. ÖSYM’nin verdiği geç başvuru hakkı ise 18 Ekim’de sonra eriyor. İşte sınava yaklaşık bir ay kala yeni ALES’te kafalara takılan sorular:

    ALES’E KİMLER GİREBİLİYOR?

    Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabiliyor. Sınav lisans üstü eğitime girişte, yurtdışına lisans üstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılıyor. Ayrıca yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES sonuçları dikkate alınıyor.

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