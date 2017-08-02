‘ALES/KPSS/YDS/ÜDS’ şüphesi

02 Ağustos 2017 - 22:02Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 22:02
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden P.Ü., TBMM Dilekçe Komisyonu’na yazarak, araştırma görevlilerinin kadro statülerinin değiştirilmesinden şikâyet etti. Dilekçeyi işleme alan Komisyon, konuyu rektörlüğe sordu.
Rektörlük yanıtında kadro değişikliğinin nedeni anlatılırken “Darbe girişimi sonrasındaki soruşturmalarda, FETÖ irtibatlı kişilerin KPSS dışında birçok ALES ve KPSS/YDS/ÜDS sınavlarında da soruları çaldığından şüphelenilmiştir” denildi.
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