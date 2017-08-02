‘ALES/KPSS/YDS/ÜDS’ şüphesi

Rektörlük yanıtında kadro değişikliğinin nedeni anlatılırken “Darbe girişimi sonrasındaki soruşturmalarda, FETÖ irtibatlı kişilerin KPSS dışında birçok ALES ve KPSS/YDS/ÜDS sınavlarında da soruları çaldığından şüphelenilmiştir” denildi.