ALES sınav giriş belgesi yayımlandı

19 Kasım’da yapılacak olan ALES’in giriş belgeleri ÖSYM’nin internet sitesinde yayımladı. 10.15’te başlayacak olan sınavda 15 dakika kuralı geçerli olacak. ÖSYM, adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.

19 Kasım saat 10:15’de uygulanacak olan 2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2017 ALES- Sonbahar Dönemi) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

Saat 10:00'dan önce sınav binasına giriş yapılacak. Bu süreden sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİNİ ÇIKTI ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ADAYLAR 1 SAAT ÖNCE HAZIR BULUNACAK

ÖSYM internet sitesinde;

"Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Saat 10:00'dan önce sınav binasına giriş yapılacak olup bu süreden sonra adaylar sınav binalarına alınmayacaklardır." uyarısında bulunuldu.

SINAVDA KAÇ SORU YER ALACAK?

Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre sınavda 100 soru yer alacak.

SINAV SÜRESİ NE KADAR?

150 dakika

SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.

SINAVDA HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav Türkçe olacaktır. Her iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretleyeceklerdir.

YENİ ALES SINAVININ KAPSAMI NASIL OLACAK?

ALES’te test sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Dört test/bölüm sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacaktır. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırılmıştır.

Yeni ALES'te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapılmıştır. ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacaktır. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmıştır.

ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecektir. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

Yeni ALES’te (a) soru sayısı azaltılmış, (b) soru başına düşen süre artırılmış, (c) bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltılmıştır. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecektir. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemenin sınav stresinin azaltılmasına da katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, artık eşit ağırlıklı hale getirilmiştir. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte, ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin %50, Sözel Testinin de %50 etkili olmasına karar verilmiştir.