ALES başvurusu sona eriyor! 5 yıl geçerli olacak!

ALES başvurusu için adaylar geri sayıma geçti. Akademik kariyer düşünen adayların merakla araştırdığı ALES başvurusu, ÖSYM internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, ALES başvuru ücretleri nereden ve ne zamana kadar yatırılabilecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler ve bu yıl ortaya çıkan değişikliklerden bazıları

ALES BAŞVURUSU VE ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2017-ALES Sonbahar Dönemi) Sonbahar Dönemi Sınavı, 19 Kasım 2017 tarihinde 81 il merkezinde uygulanacaktır. (Lefkoşa’da sadece İlkbahar Dönemi Sınavı yapılacaktır.) Sınav saat 10:00'da başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Sınava başvurular,26 Eylül– 4 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

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ALES ÜCRETİ NEREDEN YATIRILACAK?



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)



BEŞ YIL GEÇERLİ OLACAK



Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak

SINAVDA KAÇ SORU YER ALACAK?

Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre sınavda 100 soru yer alacak.

SINAV SÜRESİ NE KADAR?

150 dakika