ALES başvurusu ne zamana kadar devam edecek? ALES geçerlilik süresi değişti

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar dönemi başvuruları 26 Eylül Salı günü başladı. Başvurular 4 Ekim Çarşamba gününe kadar devam edecek. ALES sonbahar dönemi sınavı 19 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 21 Aralık Perşembe günü duyurulacak. ÖSYM, ALES başvuru sürecine ilişkin detayları ana sayfasında duyurdu. Peki ALES başvuru ücreti ne kadar? Ödeme hangi bankalara yapılabilecek? İşte ÖSYM’nin başvuru duyurusu!



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)



BEŞ YIL GEÇERLİ OLACAK



Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak