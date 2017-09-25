ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınavı için tarihler araştırılmaya başlandı. ALES sınavının ne zaman olacağını merak eden ve başvuru işleminin ne zaman olacağını merak eden üniversite mezunları konuyla alakalı sorgulama yapmaya devam ediyorlar. Peki, ALES başvurusu ne zaman yapılacak? İşte o tarih

ALES NE ZAMAN?

ALES başvuruları 26 Eylül’de başlayacak ve 4 Ekim’de sona erecek. Sınava girecek olan adaylar için yeni sınav değişiklikleri uygulamaya konulacak. Değişiklikler ile sınav puanının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Sınavın soru sayısı ve sınav süresi azaltıldı. ALES puan hesaplama işlemlerinde de bazı değişikliklere gidildi.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuru işlemleri, aday şifresi ve T.C. kimlik numarası ile aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar sistemden başvuru yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvuru işlemini tamamlamış olacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için sistemde bulunan fotoğraflarının güncel olması gereklidir. Son 50 ay içinde çekilip sisteme yüklenen fotoğraflar güncel olarak kabul edilir. Fotoğrafı güncel olmayan adaylar başvurularını sadece ÖSYM başvuru merkezlerinden yapabilecek.

ALES başvuru ücretleri için ödeme seçenekleri;

-Akbank tüm şubeleri, ATM’leri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuru yapacak olanlar hariç)

- Albaraka Türk Katılım Bankası tüm şubeleri, ATM’leri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuru yapacak olanlar hariç)

- Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuru yapacak olanlar hariç)

- Halkbank tüm ATM’leri, şubeleri ve internet bankacılığı

- Türk Ekonomi Bankası tüm şubeleri ve internet bankacılığı

- Ziraat Bankası’nın sadece mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Bunlar dışında adaylar ÖSYM ‘’Ödemeler’’ alanını kullanarak da ALES başvuru ücretini ödeyebilir.

ALES’TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ALES için yapılan değişiklikler çerçevesinde; sınav süresi 180 dakikadan 150 dakikaya, sınav soru sayısı da 160’tan 100’e düşürüldü. Sayısal-1, Sayısal-2 ve Sözel-1, Sözel-2 olarak dört kısımdan oluşan ALES, sadece sayısal ve sözel olarak iki kısımdan oluşacak.

Sözel testte temel dil bilgisi ölçümü, sözel akıl yürütme becerisi ölçülecek. Sayısal testte ise adayların çözümleme, analiz etme, mantıksal akıl yürütme ve yorumlama becerileri ölçülecek.

ALES sözel ve ALES sayısal puan hesaplama işlemlerinde değişiklik yok ancak ALES eşit ağırlık puan hesaplaması için sözel ve sayısal testlerin ağırlıklarının yüzde 50 olması kararı alındı. Yapılan açıklamada değişikliklerin gelen eleştiriler ve talepler doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Değişiklikler 19 Kasım’da yapılacak ALES ile uygulamaya konulacak.