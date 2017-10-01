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    ALES başvuru işlemi ne zaman yapılacak? ALES sınavı ne zaman?

    Hürriyet Haber
    01.10.2017 - 17:19 | Son Güncelleme:

    ALES başvuru işlemi ne zaman yapılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Akademik kariyer yapmak ve ilerletmek isteyenlerin merakla beklediği ALES başvuru işlemi, bir süre daha ÖSYM internet sitesi üzerinden alınmaya devam edecek. Peki, ALES başvurusu ne zaman sona erecek? İşte, akademik kariyer yapmak isteyen adayların araştırdığı ALES başvurusu hakkında bazı bilgiler

    ALES başvurusu için adayların araştırması devam ediyor. Bu dönem ilk kez 5 yıl olarak geçerlilik hakkıyla uygulamaya konulacak olan ALES sınavı, adayların karşısına 150 dakika ve 100 soru olarak çıkacak. Peki, ALES başvurusu ne zamana kadar devam edecek? İşte, adayların merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler 

    ALES BAŞVURUSU VE ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2017-ALES Sonbahar Dönemi) Sonbahar Dönemi Sınavı, 19 Kasım 2017 tarihinde 81 il merkezinde uygulanacaktır. (Lefkoşa’da sadece İlkbahar Dönemi Sınavı yapılacaktır.) Sınav saat 10:00'da başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Sınava başvurular,26 Eylül– 4 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

    ALES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    ALES ÜCRETİ NEREDEN YATIRILACAK?

    Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

    BEŞ YIL GEÇERLİ OLACAK

    Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak

    SINAVDA KAÇ SORU YER ALACAK?
    Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre sınavda 100 soru yer alacak.

    SINAV SÜRESİ NE KADAR?
    150 dakika

    Etiketler: ales , ales sonuçları , ales ne zaman
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