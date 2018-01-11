ÖSYM Başkanı Özer'den ALES adaylarına müjde: ALES 81 ilde yapılacak

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018'de Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları'nda (ALES) "1000 altı kota" uygulamasını kaldırdıklarını belirterek, ALES'in 81 ilde yapılacağını açıkladı.

Özer, temelde üç kullanım amacı bulunan ALES'in, üniversite mezunları için önemli bir sınav olduğunu söyledi. Sınavın Türkiye'de üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci seçme ve yerleştirmelerde kullanıldığını hatırlatan Özer, sonuçların ayrıca yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman gibi akademik kadrolara yapılacak atamalarda, yurt dışına burslu lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanıldığını belirtti.

"HİZMETLER YURDUN DÖRT BİR YANINA YAYGINLAŞTIRILACAK"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, şu açıklamayı yaptı:

"2017 yılında ALES sınavlarında '1000 altı kota' uygulaması nedeniyle 2017-ALES İlkbahar Sınavı'nı 64 il, 2017-ALES Sonbahar Sınavı'nı ise 59 ilde yaptık. Bir ildeki aday sayısının 1000'in altında olması durumunda bu adaylar, 1000'in üstünde sınava girecek adayın olduğu komşu illerde sınava alınıyorlardı. ALES sınavları yükseköğretimde hem lisansüstü eğitim hem de akademik kadrolara başvuru yapabilmek için en kritik sınav. Bu nedenle gençlerimizin bu sınavlara erişimini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için ALES sınavlarında 1000 altı kota uygulamasını 2018 yılı için kaldırdık."

Bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istediklerini yineleyen Özer, "Bu çerçevede, hizmetlerimizi yurdumuzun dört bir yanında yaygınlaştırmak ve kolay erişilebilir kılmak için çabalıyoruz. Amacımız, hem yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere hem de yükseköğretim kurumlarındaki akademik kadrolarda çalışmak isteyen tüm gençlere yardımcı olmaktır. Bu nedenle 2018 yılında, ALES'i tüm illerde yapacağız" dedi.