Eski sevgilimi dövdüm!

Ece Seçkin, Yasemin Şefik'in radyo programına konuk oldu. Uçak korkusuyla bilinen popçu “Çok sık uçağa biniyorum. Konserlere gidiyorum. Korkuyla yaşamayı öğrendim” dedi.

Çöpçatanlık yapmayı çok sevdiğini söyleyen Seçkin “Çöpçatanlık işini yapmayı seviyorum. Ama en olmayacak iki insanı bir araya getirip aradan çekilirim. Onlar birbirlerini yerler. Ve o iş asla olmaz. Bu konuda beceriksizim. Hatta en son annem kızdı. Olaylı bir işler yapmışım. Artık kimsenin gönül ilişkisine karışmıyorum” dedi.

Ece Seçkin daha önce aldatıldığını açıklaması üzerine canlı yayında Yasemin Şefik’in “Peki dövdün mü?” sorusunun ardından; “Evet dövdüm! Hem de ne dövmek!” cevabını verdi.