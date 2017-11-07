Aldatıldığını uçakta öğrendi! Pilot zorunlu uçuş yaptı...

Times gazetesinin haberine göre, Katar Havayollarına ait uçakta adı açıklanmayan kadın, uyuyan kocasının elini kullanarak, parmak iziyle açılan telefonuna ulaştı.

Telefonu karıştırdıktan sonra, eşinin başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen kadın, önce eşine vurmaya başladı.

Uçuş görevlilerinin kadını sakinleştirememesi üzerine ve durumun kontrolden çıkması üzerine, pilot Hindistan'ın güneyindeki Chennai kentine zorunlu iniş yaptı.

İranlı çift ve tartışma sırasında yanlarında oturan çocuklarının çıkarılmasından sonra, uçak Endonezya'ya doğru yola devam etti.

Çiftin Hindistan vizesi olmadığı için, bu ülkede gözaltı merkezinde tutuldular.

Kadının yatışması üzerine üçlü, Kuala Lumpur üzerinden Katar'a geri giden bir uçağa bindi.

Hindistan'daki uçuşlarda öfkeli yolcular giderek büyüyen bir sorun ve bu sorunla başa çıkabilmek için yeni bir yasa tasarısı gündemde.

Bir Hint milletvekili, tamamı ekonomi koltuklarla dolu bir uçuşta, birinci sınıf koltuk verilmediği için hosteslere vurunca, ülkedeki tüm uçuşlardan bir süreliğine yasaklanmıştı.