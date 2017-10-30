Aldatılan kocaya bir darbe daha! 4 çocuğu olduğunu zannediyordu...

Adıyaman'da yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Kenan O., 2003'te Elif O., ile evlendikten bir yıl sonra İstanbul'a yerleşti. Bu evlilikten 4 çocukları olan çift iyi giden evliliklerinde sorunlar yaşamaya başladı. Kenan O.'nun iddiasına göre karısı kendisini Ekrem G. adlı biriyle aldatıyordu. Kenan O., iş için yada başka bir şey için dışarı çıktığında ise karısı Ekrem G'yi eve alıyordu. Bu duruma şahit olan çocukları da babalarına söylememesi içinde dövüp silahla tehdit ediliyordu. Olan bitene daha fazla katlanamayan Kenan O., eşinin ailesini çağırarak boşanmak istediğini söyledi. Kenan O., 20 Nisan 2015'te eşiyle yaşadığı konutu terk ederek memleketi Adıyaman'a döndü. Ardından hemen eşine boşanma davası açtı.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ŞOK EDEN HABER

Boşanma davası devam ederken ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi Ekrem G., telefonla arayarak çocukları Hasan O'nun kendisinden olduğunu ileri sürerek vermesini istiyordu. Ekrem G'nin tehditleri üzerine Kenan O, mahkemeye başvurarak oğlu Hasan O, ile ilgili DNA testi yaptırılmasını talep etti. Yapılan DNA testi sonucunda çocuğun Kenan O.'nun olduğu anlaşıldı.

Kenan O., yanına aldığı 4 çocuğunun geçiminde zorluk yaşıyordu. Çocuklarının okul masraflarını karşılamak Kahta İlçesi Sosyal Yardım Vakfı'na başvuruda bulundu. Vakıftan resmi işlemler için çocukların öğrenci belgeleriyle birlikte Aile Nüfus Tablosu istendi. Kenan O., Nüfus Müdürlüğü'ne giderek gerekli belgeleri almak için başvuru yapınca nüfusuna 4 değil 5 çocuk kaydı olduğu söylendi. Buna şaşıran Kenan O., bir yanlışlık olabileceğini söylese de Nüfus Müdürlüğü yetkilileri kayıtlarda bir yanlışlık olmadığını belirtti.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Memleketine döndükten sonra bir daha İstanbul'a ayrı yaşadığı eşiyle görüşmeyen Kenan O., Kahta Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturmanın ardından İstanbul'da yaşayan Elif O., hakkında "Çocuğun Soy Bağını Değiştirmek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Beşinci çocuk ile ilgili gerçek Elif O'nun ifadesiyle ortaya çıktı: "Resmi nikahlı eşim Kenan O'dan 2 yıldır ayrı yaşıyorum. Bu evliliğimizden 4 ortak çocuğumuz vardır. Eşimden ayrıldıktan sonra abimin evine gittim. Orada bir gece kaldım. Eşim gelip çocukları benden aldı. Abimin yanından kaçtım. Daha önceden tanıdığım Ekrem G'yi telefonla arayarak yanına gittim.

AİLEMİ ARADIM ANCAK AİLEM BENİ KABUL ETMEDİ

"Ailemi aradım. Ancak ailem beni kabul etmedi. Ben de mecburen Ekrem G. ile birlikte yaşamaya başladım. Ekrem G. ile birlikteliğimden 1 erkek çocuğu doğurdum. Resmi nikahlı eşim Kenan O'dan henüz boşanamamış olmam nedeniyle Ekrem G'den olma çocuğumun kimliğini çıkartamamıştım. Kimliğini çıkarmak için Nüfus Müdürlüğü'ne gittim. Ekrem G. ile birlikteliğimden olma çocuğumu resmi nikahlı eşimin üzerine kaydettirdim..."

SABIKASIZ OLUŞU CEZAYI ERTELETTİ

Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördünce celsesinde karar çıktı. Mahkeme, Elif O.'yu suçlu bularak ilk etapta 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 10 aya düşürdü ve ardından sanığın sabıkasız oluşu göz önünde bulundurularak hükmün açıklanması 5 yıl süre ile ertelendi. Sabah