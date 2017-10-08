Aldatan reklamlara 1.8 milyon lira ceza

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan sağlığını ilgilendiren mal ve hizmetlerle ilgili, Bakanlığa tüketiciler, rakip firmalar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok başvuru iletildiğine dikkati çekerek, incelemeler sonucunda, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden, doktor olmayan şahısların hasta tedavi ettikleri, çaresi olmayan hastalıkları iyileştirdikleri gibi yanıltıcı paylaşımlarda bulunduklarının belirlendiğini söyledi. Tüfenkci, Reklam Kurulu’nca yapılan incelemeler sonucunda ilgili mevzuatta belirlenen kurallara riayet etmediği belirlenen şahıs ve işyerlerine, idari yaptırımlar uygulandığını anımsatan Tüfenkci, yılın 9 ayında sağlık sektöründe tüketiciyi aldatan 127 reklama durdurma cezası, 36 reklama ise 1.8 milyon lira tutarında idari para cezası verildiğini kaydetti.