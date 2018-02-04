Aldanmanın bedelini millet ödüyor

Akşener, şunları söyledi: “Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı’nı iki problem beklemektedir: Bir; bu arkadaşı aldatanlar var. İki; bu arkadaşı muhtemelen aldatacaklar var. Bütün bu aldanmaların bedelini biz ödüyoruz, biz. Bedelini millet ödüyor. Hataların bedelini millet ödüyorsa hata yapma lüksü ve hakkı yoktur. Muhalefete kulak vermiyorlar. Kulaklar kapalı, bizi hain, gayri milli, aklınıza gelecek en ağır suçlamalarla suçlayıp dediklerini yapıyorlar. Sonra da diyorlar ki ‘Ben aldandım, aldatıldım; Allah’ım affet’. İyi de kardeşim sen ödemiyorsun bedeli, ödeyen gariban millet.”