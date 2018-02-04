Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Aldanmanın bedelini millet ödüyor

    Aldanmanın bedelini millet ödüyor

    Hürriyet Haber
    04.02.2018 - 00:27 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin Kocaeli il başkanlığının açılışına katıldı.

    Akşener, şunları söyledi: “Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı’nı iki problem beklemektedir: Bir; bu arkadaşı aldatanlar var. İki; bu arkadaşı muhtemelen aldatacaklar var. Bütün bu aldanmaların bedelini biz ödüyoruz, biz. Bedelini millet ödüyor. Hataların bedelini millet ödüyorsa hata yapma lüksü ve hakkı yoktur. Muhalefete kulak vermiyorlar. Kulaklar kapalı, bizi hain, gayri milli, aklınıza gelecek en ağır suçlamalarla suçlayıp dediklerini yapıyorlar. Sonra da diyorlar ki ‘Ben aldandım, aldatıldım; Allah’ım affet’. İyi de kardeşim sen ödemiyorsun bedeli, ödeyen gariban millet.”

    Etiketler: Meral Akşener , iyi parti , gazetehaberleri , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri