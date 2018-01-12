Alcatel'in yeni telefonları CES 2018'de göründü!

Alcatel Business Global Başkanı ve TCL Communication Başkan Yardımcısı Christian Gatti, “Global akıllı telefon piyasası gelişimini sürdürürken, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve önümüzdeki fırsatları kaçırmamak için yeni yıla Alcatel akıllı telefon portföyümüzü dengeleme ve dönüştürme kararı alarak girdik” dedi.



ALCATEL 5 SERİSİ

Alcatel 5 serisi, mümkün olan en iyi özellikleri benzer amiral gemisi ürünlerinden çok daha düşük bir fiyata tüketicilerle buluşturmak üzere tasarlandı. Bu özellikler arasında yüz tanıyarak kilit açma, Alcatel FullView 18:9 ekran ve çok daha fazlası bulunuyor. Alcatel 5 serisi sayesinde kullanıcılar iyi görüntünün, sinema gösterimi deneyiminin ve tüm gün boyunca bitmeyen pil özelliğinin farkına varacak.







ALCATEL 3 SERİSİ

Alcatel 3 serisi; çift kamera, estetik tasarım ve Alcatel FullView 18:9 ekran gibi yeni ve trend özellikleri kullanıcılarıyla buluşturuyor. Üstelik bunu kullanıcıların ceplerini yakmadan yapıyor! Bu seride çeşitli cihazlar yer alacak. Seriye ayrıca geniş ekranlı ve yüksek çözünürlüklü ekrana sahip ürünler de dâhil edilecek.

ALCATEL 1 SERİSİ

Alcatel 1 serisi, herkesin muhteşem bir akıllı telefon deneyimi yaşayabilmesi için son derece makul bir fiyat ile geliyor. Alcatel FullView 18:9 ekran ve yüz tanıyarak kilit açma gibi yüksek kaliteli özelliklerin yanı sıra şık tasarımı ve özel materyalleriyle yekpare bir donanım sunuyor.