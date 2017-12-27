Alcatel A7 Türkiye’de satışta!

Alcatel Avrupa Ürün Direktörü David Derrida ürünle ilgili değerlendirmelerde bulundu: “8 çekirdekli işlemcisi, 4.5G LTE Cat. 6 bağlantısı, gelişmiş kamerası ve uzun ömürlü piliyle Alcatel A7, bugünün teknoloji meraklısı kullanıcılarının enerjilerini yükselterek daha çok işe yetişmelerini sağlıyor.”

En son pazar araştırmaları pil ömrünün artık en önemli özellik olduğunu gösteriyor. Bu nedenle yeni Alcatel A7, tüm gün boyunca kesintisiz ve daha fazla eğlence ile hayatın tadını çıkarmaya daha çok zaman ayırmak için 4000 mAh özellikli güçlü pille donatıldı. Bu yeni akıllı telefon ayrıca ultra hızlı şarj edilebilme özelliğiyle, kullanıcılarının telefonlarını hızlıca şarj edip hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilmelerini sağlıyor.







4.5G LTE bağlantısını (CAT) destekleyen Alcatel A7, kullanıcıların en hızlı mobil geniş bant hızına erişmelerini sağlıyor. Akıllı telefon 8 çekirdekli işlemcisiyle güçlendirilmesinin yanı sıra 32 GB ROM ve 3GB RAM hafızası ile multimedya içeriklerini yayınlarken veya büyük boyutlu dosyaları indirirken hızlı ve kesintisiz performans deneyimi sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, micro SD kart yuvası sayesinde, depolama alanlarını 128 GB’a kadar yükseltebilirler.







Alcatel A7, geniş f /2.0 diyafram açıklığı ve her seferinde net fotoğraflar elde etmeyi sağlayan yüksek hızlı faz algılamalı otomatik odaklamaya (PDAF) sahip 16 megapiksel arka kamera ile geliyor. Cihaz aynı zamanda özçekimlerde ve görüntülü aramalarda keskin görüşlü 8MP ön kamerasıyla da dikkat çekiyor.

Alcatel A7, 5.5 inçlik, geniş ve parlak ekranı ile tüketiciyle buluşuyor. Alcatel A7 1.299 TL’den piyasaya sunuldu.