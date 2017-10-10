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    Alcatel A3 XL Türkiye'de satışta! İşte özellikleri ve fiyatı

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 10:59 | Son Güncelleme:

    Parmak izi tanıma ve 4.5G süper hızlı bağlantı gibi teknolojilerle donatılan Alcatel A3 XL, Türkiye'de satışa çıktı. İşte cihazın özellikleri ve Türkiye fiyatı...

    Ekstra büyük ekranlı ve tamamen 4G uyumlu Alcatel A3 XL kullanıcıların çok çeşitli oyun deneyimleri yaşamasına olanak tanıyor. Telefon çeşitli özel uygulamalarla yüklü bir şekilde sunuluyor.

    TCL Communications Akıllı Bağlantı Departmanı Başkan Yardımcısı Vittorio Di Mauro, A3 XL hakkında daha önce şunları söylemişti: "Alcatel A3, kullanıcılarımızın en iyi HD filmleri izlerken her açıdan multimedya deneyimi yaşamasına olanak tanıyor. Bu deneyime yüksek hacimli veri transferi gerektiren oyunlar da dahil."

    Alcatel A3 XL Türkiyede satışta İşte özellikleri ve fiyatı

    Parmak izi tanıma özelliği sayesinde telefon bir dokunuşla açılabiliyor. Bu özellik ayrıca gelen aramaları yanıtlamak, fotoğraf çekmek, belgeleri şifrelemek ve diğer uygulamalara kolayca erişmek için de kullanılabiliyor.

    Alcatel A3 XL, Android 7.0 işletim sistemiyle geliyor. Mediatek MT8735B işlemciden güç alan telefon, Türkiye'de 999 TL'lik fiyat etiketiyle satılıyor.

    Etiketler: alcatel , alcatel a3 xl , telefon
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