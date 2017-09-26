Alcatel A3 Türkiye'de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Alcatel A3, özel olarak ayarlanabilen parmak izi sensörü ve tüm hassas verilerinizi korumak için hayata geçirilen özel modu sayesinde, tasarım ile ayarlanabilen gizlilik özelliklerini bir araya getiriyor. Ayrıca A3'ün ön flaşı sayesinde karanlıkta parlak fotoğraflar çekebiliyor veya Yüz Maskesi canlı filtreleme özelliğiyle fotoğraflarınıza renk katabiliyorsunuzç

Alcatel A3, üst düzey güvenlik sağlamak için parmak izi erişimi özelliğiyle öne çıkıyor. A3, yalnızca telefonun kilidini açmak için parmak izinizi tanımakla yetinmiyor, ayrıca her biri sizin seçtiğiniz bir uygulamayı başlatacak beş parmak izine kadar özelleştirilebiliyor. Üstelik hepsi bu kadar da değil! A3'ün parmak izi sensörüyle, fotoğraf çekmek artık daha kolay. Alcatel A3 ile yalnızca bir parmak dokunuşunuzla fotoğraflar çekebilirsiniz.

Alcatel A3'ün özel mod kilidini açmak için parmaklarınızdan birini ayarlayarak, sizin belirleyeceğiniz uygulamaları ve fotoğraflarınızı meraklı gözlerden uzak tutabilirsiniz. Alcatel A3, parlak gün ışığında iyi performans gösterecek şekilde tasarlanmış 5 inçlik HD ekranıyla dikkat çekiyor.

A3, 4.5G LTE bağlantısı ve dört çekirdekli işlemci hızıyla internette şimşek hızında gezinti yapmanızı sağlıyor.

Alcatel A3, saf beyaz ve keskin siyah renkleri ile 899 TL önerilen satış fiyatıyla satışa sunuldu.