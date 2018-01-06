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Albayrak: Araçlarınıza yolcu olarak biniyorum

Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
06.01.2018 - 11:07 | Son Güncelleme:

Türkiye’de taşıma sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan Altur, bin 200 kişilik personelinde “işimizde iletişim” ve “güvenli sürüş” eğitimi verdi. Açılış konuşmasında hayat hikayesini anlatan Albayrak, şoförlere trafikte nasıl davranılacağını anlatarak “Ben bir çoğunuzun arabasına defalarca yolcu olarak bindim. Yolarda kurallara uyalım” dedi.

Personel taşıma sektörünün önde gelen şirketlerinden Altur, 10 bin araçlık filosunda görev yapan bin 200 personeline eğitim hizmeti verdi.Albayrak: Araçlarınıza yolcu olarak biniyorum
Yenibosna’da iki boyunca devam eden eğitimlerin ilk gününde sürücülere “işimizde iletişim” ve “güvenli sürüş” teorik eğitimleri verildi. Eğitimlerin açılış konuşmasını ise Altur Yönetim Kurulu Başkanı Abdürrahim Albayrak yaptı. Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Albayrak, Altur ailesinin her geçen gün büyüdüğünü ve ülke geneline yayıldığını söyledi. Ulaşım sektöründe birçok alanda yer aldıklarını vurgulayan Albayrak, yaptığı konuşmada “Almanya’da döndükten sonra kendime bir tane minibüs aldım. Aracımla servis yaparken iş aralarında Edirnekapı’da dolmuşluk yapardım. Minibüsçülük yaparak mazot paramı çıkarırdım. Gece yarılarına kadar çalışırdım. Geceleri eve dönerken mazot gitmesin diye aracımda uyurdum. Bir defasında Edirnekapı’da çay bahçesinde 25 kuruşa su alacaktım. Bir suya baktım bir de elimdeki 25 kuruşa… Paraya kıyamadım ve o suyu içmedim. O olay benim unutamadığım, içimde kanayan bir yaradır. Bir şişe su içemeyip bu günleri gördüm” dedi.

Albayrak: Araçlarınıza yolcu olarak biniyorum

 

ARAÇLARINIZA YOLCU OLARAK BİNİYORUM

Altur’un tüm personeliyle büyük bir aile olduğunu anlatan Albayrak konuşmasının devamında “Her bir Altur şoförü, yollarda hepimizi temsil ediyor. Ben bir çoğunuzun arabasına defalarca yolcu olarak bindim. Sizin yolculara nasıl davrandığınızı bizzat gözlerimle dördüm. Biz böyle yetiştik. İnanıyorum ki sizler de böyle yetiştiniz. Yolarda trafik kurallarına uaylım. Yollarda giderken özellikle polis memurlarımıza saygıda kusur etmeyin. Sizleri durdurduklarında önünüzü ilikleyin, polisimize yardımcı olun. O polisler geceleri evimizde rahat uyumamızı sağlıyor” dedi. Albayrak’ın konuşmasının ardından şoförlere Murat Ünver tarafından iletişim, Ahmet Taştekne tarafından güvenli sürüş konularında eğitimler verildi.

 

Etiketler: gazetehaberleri
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