Albatros arazisi için icradan satış talebi

Muzaffer Ekici’ye ait 2 bin 325 metrekarelik arazi belediye tarafından kamulaştırıldı. Ancak, kamulaştırılan yer için ödeme yapılmadı. İddiaya göre Ekici, zararının karşılanmasını belediyeden talep etti ancak sonuç alınamadı. Ekici, yargı yoluna gitti. Belediyeye karşı Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde 6 yıl önce dava açan Ekici, açtığı davayı kazandı. Yargıtay kararı ile de kesinleşen karar sonrası Ekici 680 bin 769 TL alacaklı konuma geldi. Söz konusu tutar yasal faizi ve vekalet ücretleri ile birlikte 923 bin 726 TL’ye çıktı. Ekici, söz konusu tutar üzerinden icra takibine geçti.

İCRADAN SATIŞINI İSTEDİ

Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü üzerinden yapılan takipte, halen tapusu belediyeye ait olan ve Albatros Parkı olarak bilinen arazinin üzerine haciz konuldu. 29 bin 347 metrekarelik arazinin icradan satışı talep edildi. Arazinin satışı için gerekli yazışmaları yapan icra müdürlüğü, belediye ile de temasa geçti. Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü adına icra müdürlüğüne gönderilen 27 Aralık 2017 tarihli yazıda, söz konusu arazinin yüzde 60 ticaret ve konut alanı yüzde 40 da turizm alanı olarak değerlendirilebileceği yönünde bilgi verdi.

Anılan arazi ile ilgili icra müdürlüğünün talebi ile kıymet takdiri raporunun da hazırlanması ile birlikte satış gününün belirlenmesi bekleniyor.

'TEDBİR KARARI NEDENİYLE ÖDEMEYİ YAPAMADIK'

Konu ile ilgili Büyükçekmece Belediyesi adına yapılan açıklamada, Muzaffer Ekici adına 923 bin 726 TL'lik icra takibi yapıldığı hatırlatılarak "Belediyemizden alacaklı Muzaffer Ekici ile ailesi arasında görülmekte olan 'vesayet davası' nedeniyle söz konusu icra takibine mahkemece tedbir kararı konulmuştur. Tedbir kararı nedeniyle Muzaffer Ekici'ye, yasa gereği, ödeme yapılamamaktadır" denildi.



YARGILAMALAR DA UZUN SÜRÜYOR

Alacaklı konumdaki Muzaffer Ekici'nin avukatı Osman Adaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Kamu kurumları karşısında vatandaş zayıf durumda. Mahkemeler bunu gidermek için uzun yargılamalardan sonra karar veriyor. Bu defa da ödeme yapmaktan kaçınıyorlar. Tüm belediyeler borçlarını ödememek için sorunlu işlemler yapıyor. Haciz konulan taşınmazı alan şirket yasal olarak satış bedelinden bu borçları mahsup edip ödeyebilecek iken kaçınıyorlar. Uzun sürecek ama yasal prosedür sonunda bitecek" dedi.

160 MİLYONA SATILMIŞTI

Albatros Parkı diye bilinen 30 dönümlük arazi, geçen yıl 11 Nisan’daki ihale ile ‘Ortak Girişim’ teklifi veren; Demir Grup Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. - SQY Investment Group Gayri Menkul Ticaret AŞ’ye 160 milyon 30 bin liraya satılmıştı. Ancak arazinin tapusu halen Büyükçekmece Belediyesi’ne ait görünüyor. Bu arada söz konusu arazi üzerinde Muzaffer Ekici dışında 18 haciz kararının daha olduğu anlaşıldı.

Bu arada, araziyi alan ortak girşim, ihale bedelinin yüzde 25’ini peşin ödedi. Ödemenin kalan kısmının 3’er ay taksitle ödenmesi taahhüt edilmişti. Konu ile ilgili Demir İnşaat yetkililerinden ise bir açıklama yapılmadı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



