Albaraka çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye'de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların öncülerinden biridir ve 1985 yılının başından itibaren hizmet vermektedir. Türkiye'de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka Türk Katılım Bankası, 1984 senesinde kuruluşunu tamamlayarak 1985 yılı itibarı ile faaliyete geçmiştir.

31.09.2017 tarihi itibariyle ortaklık yapılarında; yabancı ortakların payı %66,00, yerli ortakların payı %8,95, halka açık olan pay ise %25,05'tir. Albaraka’nın biri yurtdışında olmak üzere toplam 213 şubesi bulunmakta.

Albaraka çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.

Albaraka merkez binası, Saray Mahallesi Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/ İstanbul adresinde bulunmaktadır. Albaraka merkez şubesine 0216 666 01 01 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 666 16 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.