Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Yılmaz şunları söyledi: “Bugün bazı odaklara hesap soramayanlar gelmiş bir vatanseverin yakasına yapışmış, linç kampanyası yapıyorlar. Alayınıza başkaldırıyorum. Hiç kimse bana hesap soramaz, herkes haddini bilecek. Vatan, millet konusunda durduğumuz yerin son derece açık, berrak, net olmasına rağmen bu operasyon sanki PKK-PYD’ye değil de CHP’ye yapılıyormuş gibi yöne evrilmesi, ona sürüklenmesi üzüntü vericidir.

KABALIK YAPMA HAKKINIZ YOK

Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı olabilirsiniz ama sizin bana kabalık yapma hakkınız yoktur. Asker orada kritik operasyon yaparken, vatan millet ayaktayken il-ilçe kongrelerinde hesap sormaya kalkışmak hiç kimsenin haddi olmamalı. (11 Haziran 2014’te Musul Başkonsolosluğu’nun işgali) O gün ‘Kadınlara, çocuklara, buradaki insanlara zerre kadar bir şey yaparsanız önce ben öleceğim’ diyorum. Bir tane kendini bilmez çıkmış, bana ‘korkak’ diyor. Sen kimsin, cesaret kim? Cesaretin bir arada olmayacağı tek kişi sizsiniz.”