‘Alaturka’ saldırganları için karar günü yarın

ALMANYA’nın Baden-Württemberg Eyaleti’ne bağlı Pforzheim’da 1 Ocak 2015’te, biri kadın 3 aşırı sağcı Alman, ‘Alaturka’ adlı dönerci dükkanında yeni yıl kutlaması yapan bir Türk aileye saldırmıştı. Olayda, işletmeci İbrahim Kural kolundan yaralanmıştı.

Pforzheim Mahkemesinde 1 Mart 2016’ta görülen dava sonunda karar açıklanmış, daha önce 7 sabıkası bulunan Thomas Korinth 2 yıl 8 ay, kardeşi David Korinth ise 1 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Mahkeme, ayrıca sanıkların Alman yardım kuruluşlarına bin euro tazminat ödemesine karar vermişti.

2 yıl 8 ay ceza alan Thomas Korinth, cezaya itiraz edip bir üst mahkemeye başvurmuştu. İtiraz üzerine duruşma Pforzheim Mahkemesinde tekrar görüldü. Pazartesi ve çarşamba günü devam eden davayla ilgili yarın kararın açıklanacağı belirtildi.

UZAMASINA ANLAM VEREMİYORUM

Türk ailenin avukatı Turan Ünlüçay ise mahkeme çıkışında şu açıklamaya yaptı: “Bu davanın bu kadar uzamasına anlam veremiyorum. Aradan geçen üç yıla yakın zaman sonra görülecek davada, şahitler tekrar dinlenecek. Bu durumda şahitler zor durumda bırakılıyor. Sanık Thomas Korinth ilk mahkemede ifade verdi, şimdiki duruşmada ifade vermeyeceğini söyledi. Ben mahkemenin gereken cezayı vereceğini düşünüyorum. Sanıklar yaklaşık iki yıldır aramızda dolaşıyor.”

‘PİS TÜRKLER’ DEYİP CAMLARI KIRDILAR

Dönerci dükkanının işletmecisi İbrahim Kural ise saldırı günü neler yaşadıklarını şöyle anlattı: “Dükkan kapalıydı. Cama vurdular. İki erkek dazlaktı. Yanlarında bir de kadın vardı. ‘Kapalı ve döner kalmadı’ deyince küfür ettiler. ‘Pis Türkler’ diye bağırdılar ve ceketlerinin arkasındaki ırkçı grupların simgesi olan amblemlerini gösterdiler. Kapının tüm camını kırıp zarar verdiler. Kapıyı açıp dışarı çıktık. Bir tanesi silah çekti. Ben de silaha tekme attım. Silah yere düştü. Diğeri de beni bıçakladı. Eşim beni o sırada kendisine doğru çekmeseydi, bıçak koluma değil kalbime gelecekti.”

Olayın ardından açıklama yapan polis de saldırganların iki kardeş olduğunu ve üzerlerinde bıçakla gaz tabancası bulundurduklarını bildirmişti.