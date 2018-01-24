Alaton: Türkiye, 2023’te hak ettiği yerde olacaktır

“NEGATİF İNSANLAR EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİDİR”

İş hayatına atıldığı ilk günleri anlatan başarılı iş kadını Alaton, “13 yaşlarımda iş hayatına atıldım. Hayatım boyunca hep bir şeyler yapmak için uğraştım. İlk olarak komşumuza rica ederek onun tezgâhında çalışmaya başlamıştım. Çok girişkendim örneğin; bir kilimi komşum birkaç kelime ile tanıtırken ben dakikalarca anlatırdım. Satış yapmadığım zamanlarda ve ürünleri beğenmediklerinde moralimi bozmazdım. Her olumsuzluktan ders çıkarmaya çalışırdım. Negatif insanlar aslında eğitici ve öğretici oluyorlar” dedi.

“GENÇLER İÇİN BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUM”

Gençlerin daha fazla üretken ve yenilikçi olmaları gerektiğini söyleyen Alaton, “Gençler için büyük heyecan duyuyorum. Bütün dünya ve gelecek onların elinde. Hepsi paraya, bilgiye ve iş dünyasındaki başarı göstermiş olan herkese eşit uzaklıktalar. Gençler yeter ki akıllı olsun, araştırsın, kendini geliştirsin ve çalışsın. Her şeyin üstesinden gelip hedeflerine ulaşabilirler. Hiçbir şey oturduğunuz yerden olmuyor. Eyleme geçmek gerekiyor” dedi.

“ELEŞTİRİLERDEN DERS ÇIKARMAK GEREK”

Çalışan insanların güçlü olması gerektiğini söyleyen Alaton, “İş hayatında eleştireler gelebilir. Bu durumlardan olumsuz etkilenmek yerine tam tersi ders çıkarmaya bakılmalıdır” tavsiyesinde bulundu.

“SPOR BİRLEŞTİRİCİDİR”

Sporun birleştirici yönüne dikkat çeken Alaton, “Futbol ile hiç işim olmaz. Bizim evde futbol takip edilmezdi. Futbol sahalarında şiddet olabiliyor. Benim çocuklarım basketçi ondan dolayı Basketbola daha fazla ilgi duyuyorum. Spor birleştiricidir. Sporun tüm dallarında başarılı olmalıyız. Bir ülkenin tanıtımı açısından spor çok önemli” dedi.

“TÜSİAD İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ZAMANI ÇOKTAN GELMİŞTİ”

TÜSİAD Genel Kurul Toplantısı gündemi kapsamında TÜSİAD’ın açık isminin “Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği” olarak değiştirilmesi ile ilgilide konuşan Alaton, “Sosyal medyadan; ‘Türkiye İş İnsanları Derneği’ olarak değişti. Zamanı çoktan gelmişti. Yine de üyelerinin çoğunluğu erkek olan bir dernek için umut ve ümit verici’ notu ile görüşümü belirtmiştim. Tabi çok sevinçli değildim aslında. Buruktum bundan 15 yıl önce babam bu değişimi önermişti. Ben ezelden beri bu değişimi bekliyordum. Sosyal medya paylaşımıma çokta bayram havası katamadım” görüşünü belirtti.

“KADINLAR EKONOMİK GÜCÜNÜ ELİNDE TUTMALI”

Kadının iş dünyasındaki önemine dikkat çeken Alaton, “Kadınlar her yerde aktif olarak çalışmalıdır. Ekonomik gücünü ellerine almalıdır. Benim mücadelem sadece kadınlar için değil mutlu aileler ve birliktelikler içinde çalışıyorum. Kadın ve Erkek iş hayatında eşit olmalıdır. Geçen gün sosyal medyada bazı kanalların sunucularının çoğunluğunun erkelerden oluştuğuna dair bir fotoğraf paylaştım. Eleştirende oldu, hak verende. Kanallardaki sunucu seçimlerinde daha dikkatli olunmalı, erkekler kadar kadınlarda ekranda eşit şekilde yer almalı. Sadece Televizyon değil iş dünyasının her kademesinde böyle olmalı. Biz eşitlikten yana bir ülkeyiz. Yeni nesilde eşitlikten yana” dedi.



“GÜNÜMÜN SEKİZ SAATİNİ OFİSİMDE GEÇİYORUM”

Özel hayatına dairde konuşan Alaton, “Tanınmış kişilerin farklı insanmış gibi düşünülmesi garip geliyor. Bizlerinde herkes gibi bir yaşantısı var. Farklımız yok bizde insanız sonuçta. Ben günümün en az sekiz saatini ofisimde geçiyorum. Uyku benim için önemlidir iyi uyurum. Sabah güne başlarken benim için kahvaltı önemlidir. Güne erken başlarım kendimi daha zihinde hissediyorum. Gün uzun oluyor ve dolu geçiyor. Yediklerime dikkat ediyorum. Genelde enerji veren yemekler yemeye çalışıyorum. Sağlığıma ve fit kalmaya özen gösteriyorum” dedi.

“BENİM HOBİM İNSAN KAZANMAK”

İnsan kazanmanın önemli olduğunu söyleyen Alaton, “Benim hobim insanlar ile zaman geçirmek. Ben herkese karşı eşit ve adaletli yaklaşıyorum. Kendimi iyi hissettiren işlere öncelik veriyorum. İyi bir lider, iyi bir rol model, iyi bir takım arkadaşı olmam lazım. Ben hala liderlik ve rol model olmayı öğreniyorum. Çünkü bunlar hep öğrenilecek şeyler” ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE TEKNOLOJİDE ÜST SIRALARA ZIPLADI”

Dijital dünyanın gelecekte daha da ön plana çıkacağına dikkat çeken Alaton, “Türkiye, diğer dünya ülkelerine göre teknolojik yeniliklere daha hızlı ulaştı ve herkesin hizmetine sundu. Dünyayı çok iyi takip ediyoruz. Dijital dünyayı mutlaka öğrenmek gerek. İnternet gelişiyor bizim buna karşı gelmememiz lazım. Bizim ülkemizdeki insanlar teknoloji seviyor. Dünyadaki gelişmeleri yakalamamız imkânsız değil. Ülke olarak teknoloji alanında da iyiyiz” dedi.

“TÜRKİYE 2023’TE HAK ETTİĞİ YERDE OLUR”

Program içeresinde dinleyicilerin sorularını alan Adem Metan, konuğuna gelen ‘Türkiye 2023’te nerede olur?’ sorusunu yöneltince işkadını Alaton, “Türkiye, hedefleri doğrultusunda hak ettiği yerde olacak” dedi.

“RADYO ÇOK ÖNEMLİDİR”

Radyo programının keyifli olduğunu, radyonun samimi olduğunu söyleyen Alaton, “Radyo hayatımızın her alanındadır. Radyo çok önemsiyorum. Radyoyu kimse küçümseyemez” dedi.

“BAŞARISIZLIKLARDAN DERS ALMAYI BİLMEK GEREK”

Hayatta başarısızlıklar yaşadığını söyleyen Alaton, “Benim başaramadığım çok şey oldu. Başarısızlık aslında çok güzel bir öğretmendir. İnsana ders verir. Ben açıkçası evlatlarımın okullarını tamamladıklarında ilk iş tecrübelerinde başarısızlık yaşamalarını isterim. Çünkü ilk başta yaşayacakları başarısızlık onlara daha iyi düşünme ve adım atma imkânı verecektir. Başarısızlık karşısında üzülmek yerine kendimize dersler çıkarmalıyız” tavsiyesinde bulundu.