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    Alanya'yı sağanak vurdu, böyle kurtuldu

    Engin ANAK/ALANYA (Antalya) (DHA)
    09.10.2017 - 07:52 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’nın Alanya İlçesi’nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yollarda ve özellikle alt geçitlerde araçlar sulara gömüldü. 

    Alanya’da saat 19.00 sıralarında başlayan yağmur, kısa sürede sağanağa dönüştü. Yoğun yağıştan etkilenen bazı bölgelerde küçük su baskınları yaşanırken, bazı bölgelerde ise yollar su altında kaldı.

    Alanyayı sağanak vurdu, böyle kurtulduSaat 21.00 sıralarında etkisini artıran yağışla birlikte D-400 karayolu üzerinde bulunan battı- çıktı yağmur suyuyla doldu. Suyun derinliğini hesap edemeyerek battı- çıktıya giren sürücüler otomobilleriyle su altında kaldı. Sürücüler kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, suya gömülen araçlar ise olay yerine gelen çekici yardımıyla çıkarıldı.

    Alanyayı sağanak vurdu, böyle kurtulduAlanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre metrekareye ortalama 57.3 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

    Etiketler: Antalya , Alanya , sağanak yağış , sel , Sel suları
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