MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Alanya'daki otelde garip olay... Sevgilimi yaralayıp odayı ateşe verdi

    Alanya'daki otelde garip olay... Sevgilimi yaralayıp odayı ateşe verdi

    AA
    01 Ağustos 2017 - 18:37Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 18:42

    Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin 8. katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, Kargıcak Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin 8. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

    Yaralı bulunan İranlı turist Jafar P. sağlık ekiplerince Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jafar P'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

    Jandarma ekipleri, Jafar P'nin vücudunda darp ve yanık izleri tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Jandarma, olayla ilgili olarak Jafar P'nin otelde birlikte kaldığı Nagar A'nın ifadesine başvurdu.

    Nagar A. ifadesinde aynı otelde kalan Mehmet T. ile sevgilisinin tartıştığını, Mehmet T'nin sevgilisine alkol şişesiyle vurarak yaraladığını ve sonrasında da odayı ateşe verdiğini iddia etti.

    Jandarma, çelişkili ifadeleri ve vücudunda boğuşma izleri bulunan Nagar A'yı ve Mehmet T'yi gözaltına aldı.

    Etiketler: Antalya , Alanya , Otel , yangın
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri