Alanya'daki otelde garip olay... Sevgilimi yaralayıp odayı ateşe verdi

Alınan bilgiye göre, Kargıcak Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin 8. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.



Yaralı bulunan İranlı turist Jafar P. sağlık ekiplerince Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jafar P'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Jandarma ekipleri, Jafar P'nin vücudunda darp ve yanık izleri tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Jandarma, olayla ilgili olarak Jafar P'nin otelde birlikte kaldığı Nagar A'nın ifadesine başvurdu.



Nagar A. ifadesinde aynı otelde kalan Mehmet T. ile sevgilisinin tartıştığını, Mehmet T'nin sevgilisine alkol şişesiyle vurarak yaraladığını ve sonrasında da odayı ateşe verdiğini iddia etti.



Jandarma, çelişkili ifadeleri ve vücudunda boğuşma izleri bulunan Nagar A'yı ve Mehmet T'yi gözaltına aldı.



