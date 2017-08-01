Alaçatı'yı bir de baharda keşfedin

1. Rüzgar sörfü yapın
Nisan sonu ve Kasım'a kadar olan dönemde Alaçatı'da yapılabilen rüzgar sörfü size bambaşka bir deneyim kazandırabilir. Sörf okullarında ders almak ve ekipman ihtiyacını karşılamak da mümkün. Rüzgar sörfü için hava koşulları bahar aylarında son derece uygun.
2. Taze ve leziz ürünlerle güzel bir kahvaltı yapın
Ege'nin taze sebze ve meyvelerinin yanında zeytin ve zeytinyağı ile birlikte güne harika bir kahvaltı ile başlangıç yapmak için Alaçatı'ya bahar aylarında gitmeye değer. Alaçatı'da yapılan damla sakızlı reçeller ve doğal marmelatlar da kahvaltıda deneyebileceğiniz lezzetler arasında.
3. Alaçatı Ot Festivali'ne katılın
Her yıl Nisan ayında düzenlenen Alaçatı Ot Festivali ile beldeyi daha yakından tanımak ve yüzlerce bitki ile ot çeşidi hakkında bilgi sahibi olmak mümkün. Festivalde otlar kadar renkli eğlenceler de düzenleniyor.
4. Damla sakızlı kurabiye ve kahve keyfi yapın
Damla sakızı ile meşhur olan Alaçatı, damla sakızlı minik kurabiyeleri ve damla sakızlı türk kahvesi ile kahve severleri mest ediyor. Damla sakızının kullanıldığı ürünler sadece bunlarla sınırlı değil. Dondurmadan şekerlemelere kadar pek çok üründe damla sakızı aroması ile karşılaşmak mümkün.
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5. Bisikletle çevreyi keşfe çıkın
Bisiklet kiralayarak Alaçatı sokaklarını keşfe çıkmak, Alaçatı'yı yakından tanımak için en iyi alternatiflerden. Ilık bahar aylarında Alaçatı'yı bisikletle keşfetmek ideal.
6. Pazar alışverişi yapın
Cuma ve Cumartesi günleri çevre beldelerde ve Alaçatı'da kurulan yerel sokak pazarlarından alışveriş yapmak ve taze ürünler almak Alaçatı'da kaçırılmaması gereken fırsatlar arasında bulunuyor.
7. Şarap tadımı yapın
İzmir ve Çeşme'de çeşitli bağ evlerinde üretiken şarapların tadına bakabilir ve yöresel şaraplardan satın alabilirsiniz. Urla'da da üretilen yerel şarapları Alaçatı dükkanlarından temin etmek mümkün.
8. Ünlü restoranları ziyaret edin
Alaçatı Ege mutfağının en güzel örneklerini deneyebileceğiniz ünlü restoranlarla dolu. İmren, Asma Yaprağı, Barbun ve Tuval gibi ünlü restoranların menülerinden en sevdiklerinizi sipariş ederek kendinizi harika lezzetlerle ödüllendirebilirsiniz.
9. Ayayorgi'de deniz keyfi yapın
Bölgenin en ünlü koylarından olan Ayayorgi'de masmavi denize girerek sezon açılışı yapabilir ve sakinliğin tadını çıkarabilirsiniz.
10. Alaçatı butiklerinden alışveriş yapın
Daracık sokaklarında havalı butiklerin yer aldığı Alaçatı'da yaz alışverişinizi yapabilir ve sezona stil sahibi bir görünümle merhaba diyebilirsiniz.
Kaynak: Hürriyet Haber