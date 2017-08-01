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Seyahat

Alaçatı'yı bir de baharda keşfedin

İzmir'in en ünlü tatil destinasyonlarından Çeşme'de bulunan Alaçatı yaz aylarında lüks bir tatil cennetine dönüşüyor. Havaların ısındığı bahar aylarında ise Alaçatı hem çeşitli festivalleri, hem de yöresel lezzetleri ile farklı bir deneyim sunuyor. İşte Alaçatı tatilinizi baharda farklı kılacak olan detaylar...

Hürriyet Haber
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1. Rüzgar sörfü yapın

Nisan sonu ve Kasım'a kadar olan dönemde Alaçatı'da yapılabilen rüzgar sörfü size bambaşka bir deneyim kazandırabilir. Sörf okullarında ders almak ve ekipman ihtiyacını karşılamak da mümkün. Rüzgar sörfü için hava koşulları bahar aylarında son derece uygun.

Alaçatıyı bir de baharda keşfedin

2. Taze ve leziz ürünlerle güzel bir kahvaltı yapın

Ege'nin taze sebze ve meyvelerinin yanında zeytin ve zeytinyağı ile birlikte güne harika bir kahvaltı ile başlangıç yapmak için Alaçatı'ya bahar aylarında gitmeye değer. Alaçatı'da yapılan damla sakızlı reçeller ve doğal marmelatlar da kahvaltıda deneyebileceğiniz lezzetler arasında.


Alaçatıyı bir de baharda keşfedin

3. Alaçatı Ot Festivali'ne katılın

Her yıl Nisan ayında düzenlenen Alaçatı Ot Festivali ile beldeyi daha yakından tanımak ve yüzlerce bitki ile ot çeşidi hakkında bilgi sahibi olmak mümkün. Festivalde otlar kadar renkli eğlenceler de düzenleniyor.

Alaçatıyı bir de baharda keşfedin

4. Damla sakızlı kurabiye ve kahve keyfi yapın

Damla sakızı ile meşhur olan Alaçatı, damla sakızlı minik kurabiyeleri ve damla sakızlı türk kahvesi ile kahve severleri mest ediyor. Damla sakızının kullanıldığı ürünler sadece bunlarla sınırlı değil. Dondurmadan şekerlemelere kadar pek çok üründe damla sakızı aroması ile karşılaşmak mümkün.

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5. Bisikletle çevreyi keşfe çıkın

Bisiklet kiralayarak Alaçatı sokaklarını keşfe çıkmak, Alaçatı'yı yakından tanımak için en iyi alternatiflerden. Ilık bahar aylarında Alaçatı'yı bisikletle keşfetmek ideal.
Alaçatıyı bir de baharda keşfedin

6. Pazar alışverişi yapın

Cuma ve Cumartesi günleri çevre beldelerde ve Alaçatı'da kurulan yerel sokak pazarlarından alışveriş yapmak ve taze ürünler almak Alaçatı'da kaçırılmaması gereken fırsatlar arasında bulunuyor.

Alaçatıyı bir de baharda keşfedin

7. Şarap tadımı yapın

İzmir ve Çeşme'de çeşitli bağ evlerinde üretiken şarapların tadına bakabilir ve yöresel şaraplardan satın alabilirsiniz. Urla'da da üretilen yerel şarapları Alaçatı dükkanlarından temin etmek mümkün.

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8. Ünlü restoranları ziyaret edin

Alaçatı Ege mutfağının en güzel örneklerini deneyebileceğiniz ünlü restoranlarla dolu. İmren, Asma Yaprağı, Barbun ve Tuval gibi ünlü restoranların menülerinden en sevdiklerinizi sipariş ederek kendinizi harika lezzetlerle ödüllendirebilirsiniz.

Alaçatıyı bir de baharda keşfedin

9. Ayayorgi'de deniz keyfi yapın

Bölgenin en ünlü koylarından olan Ayayorgi'de masmavi denize girerek sezon açılışı yapabilir ve sakinliğin tadını çıkarabilirsiniz.

Alaçatıyı bir de baharda keşfedin

10. Alaçatı butiklerinden alışveriş yapın

Daracık sokaklarında havalı butiklerin yer aldığı Alaçatı'da yaz alışverişinizi yapabilir ve sezona stil sahibi bir görünümle merhaba diyebilirsiniz.

Kaynak: Hürriyet Haber

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