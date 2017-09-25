Alaçatı'da yangın

Edinilen bilgiye göre, İzmir Çeşme Alaçatı’da makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gözde turizm mekanında çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler yangına 8 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor.