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    Alaçatı'da yangın

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 13:19 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 13:20

    Gözde turizm beldelerinden Alaçatı’da makilik alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

    Edinilen bilgiye göre, İzmir Çeşme Alaçatı’da makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gözde turizm mekanında çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler yangına 8 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor.

    Etiketler: İzmir , Çeşme , Alaçatı , orman yangını , yangın
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