Alaçatı'da yangın

Parfüm seçerken dikkat etmeniz gereken 6 şey
Asla vazgeçilmeyen güzellik unsurlarından bir tanesi parfüm… Peki, parfümünüzü seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Nasıl daha kalıcı bir koku elde edebilirsiniz, kişiliğinizi kokunuzla nasıl...
Edinilen bilgiye göre, İzmir Çeşme Alaçatı’da makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gözde turizm mekanında çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler yangına 8 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor.